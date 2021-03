Perotti pidió que "todos los poderes recapaciten"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador cuestionó la decisión de crear una comisión para investigar y evaluar el trabajo del MPA. Admitió que el autor del proyecto fue un legislador del PJ, pero también objetó la conducta del Frente Progresista, que "acompañó" con sus votos.

Por primera vez, el gobernador Omar Perotti se refirió al conflicto suscitado entre el Senado de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación. El nuevo capítulo de la puja comenzó a escribirse el jueves, cuando la cámara alta aprobó por mayoría un proyecto elaborado por el justicialista Rubén Pirola, para crear una comisión de seguimiento e investigación del trabajo de los fiscales. La resolución fue votada por todo el cuerpo, excepto por los cuatro senadores del bloque Lealtad, cercanos a Omar Perotti. La situación derivó en una fuerte reacción del MPA que interpretó lo votado como una "clara intromisión" de la política en la justicia; y notificó de lo sucedido a la propia Corte Suprema de la Nación. Ante el escándalo, los legisladores acordaron internamente freezar el tema, aunque el fiscal General Jorge Baclini exigió que lo votado sea dejado sin efecto. Este jueves, tras recorrer el centro de vacunación docente en esta ciudad y consultado por El Litoral, Perotti opinó sobre lo ocurrido; pidió "que todos los poderes recapaciten", y cuestionó a la oposición.

- ¿Qué opina sobre lo sucedido la semana pasada en el Senado?

- Lo que uno quiere es poder tener en la provincia un piso institucional alto, y me parece que ése (el elegido por el Senado) no es un camino. Mi deseo es que puedan funcionar las instituciones, la división de poderes; las instancias de contralor si hay que mejorar alguna de las existentes, planteémoslo. Pero apartarse de esas cosas, a veces tiene esos riesgos de que la gente siga alejándose en la creencia del buen funcionamiento de las instituciones. Todos tienen que hacer un esfuerzo por subir el piso y no bajarlo.

- Son senadores de su partido los que plantearon las iniciativas. ¿Qué lectura hacemos de esto?

- Voy a corregir con algo: no son senadores solamente de nuestro partido.

- El autor de la iniciativa es Pirola que es de su partido; el resto acompañó.

- El resto acompaña pero no en un tema menor. Son integrantes del Frente Progresista; si no, sería parcializar la mirada y llevarlo al viejo esquema de una interna. Y no es una interna: el Frente Cívico obviamente garantiza que eso salga; no es un invitado más, no es un accesorio. Son tan directamente responsables de esa sanción como cualquiera. En esto me parece que hay que leer adecuadamente la situación.

- El PJ, entonces, junto a senadores del Frente...

- Lo que uno desea es que cada uno de los poderes recapacite, analice y busque la mejor forma de expresarse. Tenemos que estar cerca de la gente en este momento: no tenemos que tener señales que nos alejen, que pongan distancia, que la política aparezca como la que quiere sacar una ventaja aun en momentos difíciles y de emergencia. Lo prioritario es tratar de que nuestra gente pueda tener el mayor cuidado posible, el mayor acompañamiento para ir recuperando terreno en medio de la pandemia que tenemos que sobrellevar todavía. Poder llevar el programa de vacunación a su mejor funcionamiento, poder empezar las clases. Estos son los temas centrales y a los que se les pone mayor atención.

- Del calendario electoral qué podemos decir?, preguntó una colega.

- Seguramente después que termine la ronda de diálogo político, el ministro de Gobierno informará sobre cómo evolucionará. Pero vuelvo a lo mismo: quizás eso sea un tema de interés muy chico; es importante, requerirá su tiempo y su atención. Pero entendemos que lo que tiene que llevarnos la mayor preocupación es el empleo, la vuelta de los chicos a clase, la posibilidad de vacunarse, de que cuando vuelvan los fríos otra vez poder tener funcionando siempre el sistema de salud de la mejor manera...