Jueves 04.03.2021

12:47

Lo dijo la directora de Gestión de Riesgo "Ninguna ciudad está diseñada para soportar la intensidad de la lluvia recibida", aseguran desde el municipio

El temporal que cayó sobre la ciudad y zona esta mañana dejó muchos barrios bajo agua y generó serias complicaciones en el tránsito. El transporte público de pasajeros debió interrumpir de forma temporal su servicio, hubo viviendas con agua adentro y las calles y avenidas quedaron cubiertas de agua.

La lluvia fue más intensa en algunas zonas puntuales de la ciudad, sobre todo en el norte y el noroeste. En el CEF 29, donde el gobierno provincial montó un operativo para vacunar contra el Covid-19 a las y los docentes también hubo complicaciones por la acumulación de agua de lluvia. Y las consecuencias también las padeció el gobernador Omar Perotti, quien había asistido al lugar durante una recorrida.

-De acuerdo al relevamiento que tenemos en el diario, hay muchos barrios inundados. ¿Cuál es la información con la que cuenta la Municipalidad? -consultó El Litoral a la directora de Gestión de Riesgo municipal, Cintia Gauna, dependiente de la Secretaría de Asuntos Hídricos y Gestión de Riesgos.

-Efectivamente, es así, porque a las 9 20 horas llovió en 10 minutos 72,5 mm, con una intensidad de 162 mm por hora. Es una intensidad para la que ningún sistema de desagües de cualquier ciudad está diseñada para soportar. No hablo de cantidad sino de intensidad -recalcó-. Entonces, lógicamente los barrios están anegados, sobre todo la zona norte y noreste de la ciudad: La Esmeralda, Altos de Noguera, Pompeya, La Ranita...

-¿Existe alguna obra hídrica que pueda atemperar semejante temporal con tanta intensidad, o el vecino debe saber que si ocurre, este es el resultado?

-Los vecinos deben saber que cada vez los eventos van a ser más drásticos y graves. Se puede planificar una obra para atemperar el impacto de un evento el doble de intenso que éste para la zona norte de la ciudad, pero si luego cae en Alto Verde o en el sur, se debería repensar todo el sistema. Entonces debemos tomar conciencia de que el cambio climático está produciendo todos estos eventos de lluvias convectivas sectorizadas.

-Esta lluvia intensa cayó en un escenario de río bajo, si hubiese estado alto las consecuencias serían peores...

-Por supuesto, no me quisiera imaginar con el río alto.

-¿Las estaciones de bombeo de la ciudad funcionan correctamente?

-Están funcionando correctamente. Cabe aclarar que las estaciones de bombeo de la 1 a la 4 funcionan por drenaje natural, y desde que comienzan las lluvias se ponen en funcionamiento. Tenemos un equipo destinado a solucionar cualquier inconveniente que surja.

-¿Cuándo comenzará a funcionar la Casabomba Cero (B° Centenario)?

-Es una de las que funciona por drenaje natural, y con el río bajo no es urgente que comience a funcionar.

-¿Hay evacuados?

-No hay evacuados hasta el momento.

-¿Qué se pronostica para el resto de la jornada?

-El alerta meteorológico a corto plazo cesó a las 11.30. El pronóstico indica que para la tarde noche el escenario mejoraría. De todas formas hay que seguir de cerca la situación para determinar si se emite algún nuevo alerta a corto plazo.

-¿Los vecinos deben saber que esto se puede repetir?

-Quiero decirle a los ciudadanos que, en este contexto, cada vez que se emita un alerta meteorológico se pueden llegar a producir este tipo de eventos en una zona puntual de la ciudad, mientas que en otras no. Y que estén atentos a la información que se suministra, porque pueden sufrir las consecuencias. Que no salgan si no es necesario y acaten todas las recomendaciones.

Reclamos

Se registraron a través del 0800 municipal, 84 reclamos relacionados con la lluvia hasta las 10.25 horas de este jueves: por alumbrado público (4), por arbolado público (3), recursos hídricos (73), higiene ambiental (4). Se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse al 0800-777-5000.

Lluvia caída

Datos acumulados a las 11.10 horas de hoy:

Centro: 17 mm

Alto Verde: 10,50 mm

CIC F. Zuviría: 74,75 mm