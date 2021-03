https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.03.2021 - Última actualización - 15:29

15:26

Elsa es una mujer que viene de una recuperación oncológica y esperaba "muy ansiosa" la inoculación. 24.689 personas ya recibieron las dos dosis de la vacuna.

Campaña de inmunización Una mujer de 91 años recibió la vacuna número 100.000 contra el coronavirus en Córdoba Elsa es una mujer que viene de una recuperación oncológica y esperaba "muy ansiosa" la inoculación. 24.689 personas ya recibieron las dos dosis de la vacuna. Elsa es una mujer que viene de una recuperación oncológica y esperaba "muy ansiosa" la inoculación. 24.689 personas ya recibieron las dos dosis de la vacuna.

Una mujer de 91 años fue la receptora de la vacuna 100.000 en Córdoba, desde el 29 de diciembre del año pasado, cuando comenzó la campaña de inmunización contra el coronavirus en Córdoba. Con ese total de vacunas 24.689 personas ya completaron el esquema con la segunda dosis, informó el Gobierno de Córdoba.



Elsa es una mujer que viene de una recuperación oncológica, esperaba "muy ansiosa" la inoculación, y se manifestó con mucha fe en la vacuna. “Siento que no me voy a enfermar nunca. Fue duro el encierro. Yo hacía yoga, salía con mis amigas y tuve que dejar todo, pero ya me siento distinta" luego de ser vacunada en el Centro de Convenciones de la capital cordobesa.





​Mientras tanto, el Gobierno de la provincia de Córdoba informó que las 100.000 vacunas colocadas se distribuyeron 62.636 en Córdoba capital y 36.554 en el interior.



En ese sentido, precisó que con el 43% de las dosis se inocularon a equipos de salud; el 22% a residentes de geriátricos, neuropsiquiátricos, centros de rehabilitación y centros de discapacidad; el 10% a educadores de todos los niveles y el 25% restante a personas mayores de 70 años no contemplados en los grupos mencionados.