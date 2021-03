https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

River Plate

"Se malinterpretó mi frase, no pienso en ser presidente de AFA ahora", dijo D'Onofrio

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aclaró que por ahora no piensa en una posible presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aclaró este jueves que no piensa en una posible presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino "por ahora", en la previa al partido entre su club y Racing por la final de la Supercopa Argentina.



"Me viene bien la pregunta: eso fue una entrevista que me hicieron y me preguntaron si quería. ¿Y cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo (presidente de AFA)? Pero eso será dentro de unos años, no sé cuándo y no lo pienso por ahora. Se malinterpretó la frase", comentó el directivo en diálogo con TyC Sports. Tenés que leer "Hay que tratar de que siga Marcelo Gallardo", afirmó D'Onofrio

"Cuando termine el mandato de alguno, o si es la oportunidad para hacerlo", continuó.

D'Onofrio tiene una relación de altibajos con Claudio Tapia, el presidente actual de la AFA y reelecto el año pasado por todos los clubes nacionales. De hecho, varias veces lo criticó públicamente pero también se mostró en sintonía con "Chiqui" en otras decisiones, en un vaivén que muchos le remarcan en las reuniones de Comité.

El presidente de River se juntó con Tapia y su par de Racing, Víctor Blanco, pasado el mediodía en el estadio Único Madre de Ciudades, que se inaugurará esta noche.

"El presidente de la AFA tiene un mandato por cuatro o cinco años más todavía y hay que ver si quiere seguir... Qué sé yo, es un comentario. Es como cuando te preguntan cuando sos chico, '¿te gustaría ser policía? ¿Te gustaría ser almacenero?', y sí. Bueno, yo contesté eso porque estoy en el fútbol", cerró D'Onofrio antes de marcharse. Con información de Télam

