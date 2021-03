https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz fue internada de urgencia en una clínica de Pergamino con un cuadro severo de deshidratación y pérdida de conocimiento luego de sufrir un golpe al caerse.

Se encuentra grave Internaron a Camila Perissé La actriz fue internada de urgencia en una clínica de Pergamino con un cuadro severo de deshidratación y pérdida de conocimiento luego de sufrir un golpe al caerse.

La actriz Camila Perissé se encuentra internada en grave estado en una clínica de Pergamino, a la que ingresó con un severo cuadro de deshidratación y pérdida de conocimiento luego de sufrir un golpe al caerse", según informaron este jueves en el programa Los Angeles de la Mañana (El Trece), dando cuenta también de que atraviesa una complicada situación económica que le impide afrontar los gastos de estudios y tratamientos médicos.

“Camila está internada nuevamente desde el día lunes, ustedes saben que viene pasando un momento de salud muy complicado desde hace varios años. Está en una clínica de Pergamino, tengo que decir que su situación hoy es grave. Entró con un cuadro de deshidratación, con pérdida de conocimiento, ella se manejaba con una silla de ruedas, cosa que se cayó, tuvo un golpe muy fuerte”, señaló la periodista Pia Shaw.

Shaw también informó que la actriz “está en compañía de su marido, en diciembre tuvo coronavirus, pudo salir de eso, pero la verdad, entre las adicciones y lo que siempre dice su marido es que fue mal medicada a lo largo de los años, hizo que el cuadro se complique. Hoy están intentando salir de este cuadro complicado, pero a esto se le suma una situación económica muy difícil”, agregó.

La situación de Perissé había motivado la preocupación de Mirtha Legrand, entre otros referentes del ambiente, por lo que acudieron el año pasado con una ayuda monetaria.

Pía Shaw dijo que “a la producción le llegaron mensajes puntualmente de su marido, diciendo que no tienen dinero para poder pagar, porque el PAMI, que es la obra social que ellos están utilizando, no les alcanza con esa plata. No tiene la asistencia médica de la Asociación de Actores, tiene la del PAMI, que es la que él nombró, diciendo que era angustiante el momento que están viviendo”.

A su turno, la periodista Andrea Taboada describió: “Hoy a la mañana me llama el Chino (el esposo), que está desesperado y pide ayuda económica. Él la cuida de noche, por eso también necesita cuidadoras, porque no la pueden dejar sola, porque también tiene ciertos brotes al tener un problema cognitivo. Me decía el Chino que le hicieron unas ecografías abdominales y que le habrían encontrado algo pero todavía no pudo hablar con los médicos, lo que lo tiene muy preocupado, por todos los problemas que tuvo de cadera, hernias de ingle”, añadió sobre el deseperado pedido de la familia.

“El año pasado, muchos famosos se solidarizaron con ella y aportaron económicamente con Mirtha (Legrand), y otras personas, para poder ayudarla”, concluyó Nancy Duré.