La modelo de 43 años hizo un emotivo post en el que compartió un fragmento de Vicent Van Gogh

Por primera vez Pampita compartió la primera ecografía de su bebé

Pampita vive uno de los momentos más especiales de su vida. La diosa está embarazada de su quinta hija y, por primera vez, compartió una tierna imagen de la ecografía.





La modelo de 43 años hizo un emotivo post en el que compartió un fragmento de Vicent Van Gogh. "Es bueno amar tanto como se pueda, por que ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho", expresó la esposa de Roberto García Moritán junto a la imagen del estudio.

"¿Cómo se puede amar tanto a alguien tan chiquita?", agregó luego

En un 2021 es un año movilizante para la modelo quien después de pasar por el coronavirus, comenzará con su ciclo Pampita Online y su rol de jurado de La Academia. Sobre cómo combinará su labor de mamá y sus trabajos, modelo de 43 años determinó seguir adelante con sus proyectos.

"Ayer hablé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, yo porque estaba preocupado por quién iba a tener sentado después. Ella tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha", explicó el conductor y luego, finalizó: "Me dijo 'solo me voy a tomar una semana'. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando'".