Jueves 04.03.2021

Comenzó la vacunación contra el Covid al personal educativo en Reconquista Docentes y no docentes recibieron la vacuna Sinopharm. En este primer día fueron 380 los inoculados.

La Región de Salud Reconquista informó que este jueves 4 marzo comenzó en Reconquista el operativo de vacunación voluntaria contra el coronavirus destinado a docentes y no docentes. El mismo se inició a partir del mediodía en el Hospital Regional de Reconquista, donde trabajadores de la educación, turno en mano, fueron inoculados.

Los docentes y no docentes recibieron la vacuna Sinopharm, previo triage con preguntas antes de la inoculación, al igual que todos los que se inmunizan con cualquiera de las vacunas en la provincia.

“Hoy es un día especial porque continuamos avanzando en esta campaña intensiva de inmunización que llevamos adelante para superar la pandemia por Covid-19. Estamos abarcando un universo de trabajadores de la educación que se registraron en la plataforma web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, quien a raíz de eso obtienen el turno, con día y horario para recibir la vacuna”, detalló la Dra. Leira Mansur, titular de la Región de Salud Reconquista.

La funcionaria enfatizó: “Creo que el mejor testimonio de lo que estamos viviendo hoy es ver a todos estos docentes contentos y aliviados”. Por último, explicó que la vacunación continuará hasta finalizar con el plantel de los departamentos General Obligado, norte de San Javier y Vera, y destacó que a partir del lunes se redistribuirán dosis a otras localidades para seguir avanzando con la inoculación.

María Liliana Martyn, docente de la Escuela N° 1236 “Alas Argentinas”, fue la primera en vacunarse en el mediodía de este jueves. Se había anotado en el registro habilitado por el Ministerio de Salud santafesino y contó que “no esperaba que el proceso fuera tan rápido porque me inscribí el lunes, el miércoles recibí el turno y hoy me vacuné. Estoy mucho más tranquila para comenzar el ciclo lectivo porque las vacunas siempre previenen de las enfermedades”.

“Seguramente va ser tema de conversación del primer día de clases y podré contarles que me vacuné; todo lo que sentí, para que también ellos lo transmitan a sus padres. Ahora realmente a disfrutar, porque extrañábamos la presencialidad y el día a día”, agregó.

Por otro lado, María Vera, de la Escuela Pizzurno N° 474, no ocultó su emoción: “Esperaba esto porque soy persona de riesgo, así que me viene muy bien vacunarme antes de empezar las clases. Me voy contenta y estuve muy bien atendida”, remarcó.

En tanto, María Isabel Rufanach, de la Escuela N° 1353, contó que “estaba esperando este momento. Nos parece una oportunidad maravillosa para que podamos trabajar tranquilos y con seguridad. Agradezco al Ministerio de Salud y a todos los que intervinieron para que esto sea posible”.

En total fueron 380 los inoculados en el primer día de vacunación, destinado a trabajadores de la educación, que finalizó pasadas las 17,30 en el Hospital Regional Reconquista.