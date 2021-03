https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ambulancias provinciales

Piden informes sobre el estado de las unidades del servicio de emergencia SIES - 107

La diputada Silvana Di Stefano le pidió a la Provincia que informe, la cantidad de móviles con los que cuenta, en qué estado se encuentran y cuál es la distribución estratégica. “Estamos hablando de la salud de la gente, no se puede dejar deteriorar las unidades y no hacer nada”, expresó

La legisladora integrante de la bancada radical Silvana Di Stefano ingresó en las últimas horas un pedido de informe donde le pide a la Provincia que: detalle la cantidad y afectación de los móviles que forman parte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES); el relevamiento del estado actual de las unidades, los móviles que se encuentran operativos y aquellos que no lo están; la posibilidad de disponer de unidades que reemplacen a aquellas que, según el informe que surja deban ser reparadas o sustituidas; y, la distribución estratégica y coordinada de las ambulancias en los distintos puntos de la provincia. “Estamos hablando de la salud de la gente, no se puede dejar deteriorar las unidades y no hacer nada”, expresó la diputada que integra la bancada que preside Maximiliano Pullaro. “En estos tiempos, donde el cuidado de la salud es prioritario, el servicio de ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) atraviesa complicaciones en lo que respecta a la disponibilidad de ambulancias y elementos para funcionar de manera óptima. Las unidades del SIES se utilizan tanto para emergencias, traslados programados y asistencia especial en este contexto de pandemia. Las demoras en la reparación de los móviles, y la falta de mantenimiento repercute en toda la Provincia, generando demoras evitables”, destaca Di Stefano en el proyecto. Tenés que leer Qué pasa con las ambulancias del Sies en Rosario “Las faltas de unidades en unas ciudades, se cubren con móviles que sacan de otras localidades y lo único que se hace es trasladar el problema de zona. Es imprescindible que se trabaje para poder prestar el servicio de la mejor manera posible, para garantizar la calidad de la prestación sanitaria debida a la población”, continúa. “El gobierno de Omar Perotti no termina de hacer pie, llegó al poder sin querer saber nada de lo que estaba diseñado en la gestión anterior, quieren ser fundacionales y para cubrir sus desaciertos muchas veces cargan sobre los municipios y comunas responsabilidades que no le son propias”, enfatizó la diputada de la UCR.