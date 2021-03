https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 7:48

7:32

El Sabalero enfrentará este sábado a Aldosivi y Unión hará lo propio visitando a Patronato de Paraná.

Colón juega el sábado y Unión el domingo Horarios y TV: se juega la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional El Sabalero enfrentará este sábado a Aldosivi y Unión hará lo propio visitando a Patronato de Paraná. El Sabalero enfrentará este sábado a Aldosivi y Unión hará lo propio visitando a Patronato de Paraná.

Este viernes comienza la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional, que tiene a Colón y a Unión bien posicionados pensando en la clasificación a la Fase Final.

El Sabalero, recibirá este sábado a las 19:20 a Aldosivi de Mar del Plata. El encuentro será televisado por la señal de TNT Sports.

Luego, el domingo, a la misma hora, Unión visitará a Patronato en la vecina ciudad de Paraná, con televisación de Fox Sports Premium.

Entre los destacados de la fecha, está el clásico entre San Lorenzo y Huracán que se jugará el día sábado. También: Vélez vs Boca, River vs Argentinos y Racing vs Central.

Recordamos, que de los 13 encuentros, dos serán televisados sin codificar por la señal de TV Pública.

La fecha completa