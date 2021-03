https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.03.2021

8:40

Inventiva en redes sociales Viral en TikTok: mezcló AC / DC con Queen y el resultado fue brillante

Un usuario de TikTok no tuvo mejor idea que mezclar dos éxitos del rock internacional y el resultado fue brillante.

Por un lado, puso la intro de “Back in Black” de AC / DC y por otro el comienzo de “We Will Rock You” de Queen.

En cuestión de minutos, el video consiguió miles de reproducciones y se hizo viral.

Cabe recordar que “Back in Black” es la sexta pista del disco de AC/DC del mismo nombre, caracterizada por su conocido riff de guitarra (usada en esta mezcla).

Mientras que “We Will Rock You” fue compuesta por Brian May, guitarrista de la banda británica Queen. Tiene un ritmo marcado por palmadas y bombo, y un solo de guitarra. Fue editada por primera vez en el sexto álbum de Queen, News of the World, en 1977.