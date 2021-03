San Lorenzo: ponen en valor la plaza Crucero General Belgrano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el espacio se desarrolló un breve acto, del que participaron el intendente Leonardo Raimundo, el concejal Gustavo Oggero y ex combatientes de Malvinas. Homenajearon a Miguel Ángel Burgos, ciudadano sanlorencino que resguardó la plaza durante años.

El intendente Leonardo Raimundo y el concejal Gustavo Oggero participaron este jueves de un breve acto en la plaza Crucero General Belgrano, recientemente restaurada por la Municipalidad de San Lorenzo. En este marco fue homenajeado Miguel Ángel Burgos, ciudadano San Lorenzo que durante años se encargó de resguardar el espacio público.

Tras el izamiento de la bandera, a cargo del primer mandatario, el edil y los ex combatientes, tomó la palabra Raúl Santuoro, sobreviviente del hundimiento del Belgrano. “Se suele decir que el pueblo que no recuerda su pasado no tiene futuro y los veteranos decimos que el soldado no muere en el campo del combate; muere si lo olvida el pueblo por el cual fue a luchar. La revalorización de este espacio habla del recuerdo de nuestros caídos. Muchachos, no los olvidamos”, dijo con emoción.

Por su parte, Raimundo expresó: “Vamos a estar el 2 de mayo haciendo el acto que honra a los tripulantes del Ara General Belgrano, pero queríamos mostrar cómo había quedado este lugar que también es producto del cariño que durante muchos años le puso el señor Burgos, vecino del barrio. Esta puesta en valor es una forma de decir que acompañamos a los que están presentes y que San Lorenzo no olvida a quienes ya no están”.

También se dieron cita el secretario de Gobierno y Cultura, Alejandro Cabral, la concejala Andrea Soria y la concejala Luciana Resquín.

Cine Móvil

Tras las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el próximo domingo volverá el Cine Móvil, ciclo surgido del Presupuesto Participativo Joven, que organiza la Secretaría de Coordinación de la Municipalidad de San Lorenzo. La función, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en la plaza José Camilo Otero (Sargento Cabral y Catamarca) a partir de las 19.30 h.

Los concurrentes deberán utilizar barbijo en todo momento y mantener el distanciamiento social.

Además se recomienda llevar reposera para disfrutar de la película con más comodidad. En este sentido, la Municipalidad servirá pochoclo y jugo.

Soul es una película animada de aventura, drama y comedia dirigida por Pete Docter y producida por Pixar Animation Studios. Narra la historia de un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en un reconocido exponente del jazz, por lo que debe embarcarse en un viaje al más allá para volver a la vida.

Fue aclamada la crítica, que alabó la animación, la banda sonora y la representación, y la consideró uno de los mejores trabajos del estudio.

Formación laboral

En un encuentro del que participó el intendente Leonardo Raimundo, la Municipalidad de San Lorenzo suscribió convenios con dos empresas de la ciudad en las que cuatro jóvenes tendrán su primera experiencia laboral. Las pasantías pagas se desarrollarán en Femaco Materiales y MED Centro de Formación Profesional.

El acuerdo de Acciones de Entrenamiento se estableció en el marco del programa nacional Proemplear, que vincula a los postulantes con unidades productivas y de servicios a través de la Oficina de Empleo de la Municipalidad.

Se trata de prácticas remuneradas en ambientes de trabajo, que incluyen procesos de formación y tutoría para enriquecer las destrezas y habilidades de trabajadoras y trabajadores desocupados.

Luego del acto, Raimundo destacó que gracias a las gestiones de la Oficina de Empleo cientos de chicos han tenido su primera experiencia laboral en los últimos años. “Muchos quedaron de forma permanente en esos puestos laborales y a otros les sirvió como la experiencia que se les requirió en trabajos posteriores. Es importante que comercios y empresas se sumen a este programa, ya que también obtienen beneficios”, concluyó el mandatario, a quien acompañó la subsecretaria Laura Vera.