Fernando Zurbriggen: "Apunto a cuando se genere el recambio, ser una pieza sólida dentro de la rotación de la selección"

Fernando Zurbiggen integró el plantel argentino en la última ventana que clasificó a la selección de básquet a la AmeriCup de 2022. Habló de su buen paso por el seleccionado y de su actualidad con Obras Basket.

El objetivo quedó cumplido. Argentina clasificó a la próxima Copa de las Américas de básquetbol que se postergó para 2022. Con el triunfo ante Chile en Cali (Colombia) del mes pasado, los albicelestes confirmaron su presencia en la próxima FIBA AmeriCup. En la misma ventana se perdió por primera vez ante los colombianos. Fernando Zurbriggen, nacido en la ciudad de Santa Fe y actualmente en Obras Sanitarias de Buenos Aires, integró el plantel y contó con minutos en ambos encuentros. Habló con Mirador Provincial sobre la actualidad de la selección y su momento personal.

- ¿Qué balance hacen de los dos partidos frente a Chile y Colombia?

- El equipo encontró una dinámica mucho más desarrollada. Se pudo ver claramente en el partido contra Chile que pudimos sacar rápidamente una ventaja de 20 puntos y la mantuvimos a lo largo de todo el partido. Y luego enfrentamos a una Colombia que no tenía nada que perder, que iba por una hazaña histórica y que manejó muy bien la parte táctica en toda la intensidad física que planteaban. Llegamos al final del partido y estuvimos erráticos, y ellos lo cerraron bien.



- La derrota ante Colombia fue la primera de la historia para Argentina, ¿ustedes como grupo cómo trataron de asimilar la derrota?



- En ningún momento fue una crítica negativa, sino todo lo contrario. Hay que mirar todo el contexto. Colombia citó al primer plantel y nosotros somos como una selección B o C por una cuestión de protocolo. Hay que rescatar lo positivo que los objetivos eran la clasificación y la proyección de jugadores. El promedio de edad de la selección era de 23 años. Es el más joven de la historia que ha presentado la selección argentina, si no me equivoco. Los objetivos eran tres, clasificar, proyectar y meter dentro de la selección argentina gente nueva. En este último proceso debutaron 21 jugadores en 14 meses que es histórico también eso. Hay que ver qué parte mirás del resultado. Si vas a mirar el tablero, o si vas a mirar todo el proceso de desarrollo y formación que tiene la selección.



- Quedaste entre los 12 seleccionados del certamen, ¿cómo te sentiste vos en la selección?



- La primera sensación siempre es alegría. No existe otro tipo de sensación que te genera representar a la Argentina. Después la ansiedad de querer estar a la altura de las circunstancias. Creo que mi rendimiento y mi juego fueron creciendo a medida que fueron pasando los minutos. Al principio fui un poco más conservador y después pude empezar a mostrar un poco mi juego. Tomar más decisiones dentro del campo de juego.



- ¿Hay esperanzas de que puedas seguir en las próximas competiciones?



- Ahora vienen los Juegos Olímpicos. El cuerpo técnico quedó muy conforme con todo el plantel. Desde lo individual, me dijeron que estaba creciendo dentro de la posición. Es una carrera de fondo. No es un torneo y se termina. Están (Facundo) Campazzo, (Nicolás) Laprovittola, (Luca) Vildoza. Hay tres bases top en el mundo. Si yo espero estar citado en la próxima concentración como jugador fijo, soy un iluso. Yo a lo que apunto es que dentro de seis, ocho años, cuando se genere el recambio, yo ser una pieza sólida dentro de la rotación de la selección.

- Obras Sanitarias nunca fue campeón de la Liga Nacional. ¿Esto se va a quebrar algún día?

- Obras es una institución que ha apostado históricamente a los campeonatos y que en este momento está apostando al desarrollo y a la exportación de jugadores. No tanto al campeonato de la liga. Si bien estamos séptimos y estamos jugando la Champions, la Libertadores del básquet, estamos en un muy buen momento, el objetivo principal no es salir campeón. El objetivo principal es construir el mejor grupo para que el año que viene o en años siguientes, con estos mismos jugadores que tienen un promedio de 23 años porque en Obras también tiene un equipo joven, puedas proyectar un equipo competitivo en el tiempo.





- ¿Cómo ves a Gabriel Piccato? ¿Cuál es tu opinión con respecto a él?

- Creo que el desempeño de Gabriel Piccato fue excelente porque tiene el legado, la forma de trabajar del plantel mayor y lo ha trasladado a estos jóvenes con proyección. Él tiene un gran poder comunicacional. Lo que hace que para el jugador sea muy sencillo comprender el mensaje que quiere dar. Desde lo individual me sentí cómodo.





- ¿Cómo fue la convocatoria en el grupo? La Generación Dorada dejó valores para el seleccionado y para los argentinos en general. ¿Cómo lo ves vos?



- El lema en la selección es que estamos todos a disposición de la idea y del objetivo general. Independientemente si te toca jugar todo el partido o si te toca ir al banco y aplaudir. El grupo y la dinámica eran excelentes porque si se comprende el concepto, vos entendés que todo es para mejorar porque uno quiere ver bien al grupo. En cuanto a los valores, la selección nacional tiene un legado, tiene una historia. Justamente se ha llevado a todos estos jugadores jóvenes para poder educar y proyectar dentro de ese legado y esa historia.