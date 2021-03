https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 11:09

10:59

“My hero is an argentinian vedette”

Una niña canadiense escribió una carta sobre Moria Casán y se hizo viral

La One compartió en Twitter la emotiva carta de puño y letra que le llegó de una niña de Canadá que la eligió como su héroe y se hizo viral.

Crédito: Imagen ilustrativa



Crédito: Imagen ilustrativa

“My hero is an argentinian vedette” Una niña canadiense escribió una carta sobre Moria Casán y se hizo viral La One compartió en Twitter la emotiva carta de puño y letra que le llegó de una niña de Canadá que la eligió como su héroe y se hizo viral.

“Escribir un texto sobre tu héroe, describiéndolo”, era la consigna que una maestra canadiense le dio a sus alumnos y una de las nenas eligió a Moria Casán, a quien además de describir, dibujó en su cuaderno. La imagen de la actividad la compartió nada más ni nada menos que la misma actriz, a quien se la había pasado su amiga Zeta. “Gracias por enviarme esta carta que te envió un amigo de Miami, niña canadiense que estudia en escuela de allá a la hora de hablar de su héroe me eligió a mí por mi personalidad y mis dixits. Agradecida por tanto amor”, escribió en su cuenta de Twitter la ex jurado del Cantando. Gracias @Zeta_Ok por enviarme esta carta que te envió un amigo de Miami, niña canadiense que estudia en escuela de allá a la hora de hablar de su héroe me eligió a mí por mi personalidad y mis dixits! Agradecida por tanto amor 💋❤ pic.twitter.com/4zR5zzOHyK — Moria Casán (@Moria_Casan) March 4, 2021 En su publicación, comparte el texto de la pequeña que en muy pocas líneas logra describirla a la perfección. “Mi héroe es la vedette argentina Moria Casán”, comienza y explica: “Cuando ella se hizo famosa todos quisieron colgarse de sus tetas”. Luego la define como una mujer “valiente y de honor”, por su denominada “lengua karateca” porque dice lo que piensa sin problemas. Más tarde cita a la diva con su conocida frase “si querés llorar, llorá”. Y cierra: “Por estoy y por muchas otras cosas más, la vedette Moria será siempre mi héroe”. La carta, escrita en inglés y en imprenta está acompañada de un dibujo de un sol con nubes, corazones y de Casán, vestida con una remera roja, los labios rojos y su pelo largo con flequillo. Foto: Twitter “Amo a Moria”, “Love eterno a Mo”, “Adorable”, “Quiero comprar la muñeca de Moria” y emojis de aplausos son algunos de los comentarios que recibió Moria en sus redes sociales luego de compartir la carta de su admiradora canadiense. Actualmente Moria está haciendo la obra Brujas, a treinta años del estreno de la versión original. Además de ella, del elenco primario están Thelma Biral y Nora Carpena y se sumaron Sandra Mihanovich y María Leal.

Temas: