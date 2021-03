Abren los cines: con tres al hilo, Colón quiere ver "Tiburón 4"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR Hacía mucho tiempo que un campeonato doméstico no le sonreía desde el vamos a Colón. Porque los últimos antecedentes que lo ubican al "Negro" peleando con protagonismo tienen que ver con la Copa Argentina o con la recordada Copa Sudamericana. Acaso el costo que se pagó por querer buscar esa ansiada estrella fue altísimo: el equipo quedó anclado y hundido en los promedios. "Hasta que volvió Domínguez", frase que se hace carne en el Mundo Colón. Con puntaje ideal (tres ganados: 9 de 9) y escaneo perfecto sin recibir goles en las primeras tres fechas, el cuarto capítulo se escribirá este sábado contra Aldosivi de Mar del Plata en la catedral del sur. Desde las 19.20 y con arbitraje de Darío Herrera, que anoche estuvo en despareja final en Santiago del Estero. Para entender muchas de las cosas buenas que le pasan hoy a Colón hay que arrancar con esa frase: "Hasta que volvió Domínguez". Porque más allá de la suspensión de los descensos en modo pandemia, los números del "Barba" son obscenos: - Pensando en el promedio, lo máximo que le podía dar a Colón eran doce puntos. ¡Y hasta ahora le dio los 12!: los tres de Central antes que se pare el mundo y los nueve de ahora (Central Córdoba, San Lorenzo y Banfield) - Pensando en el karma del equipo y de los jugadores, les indicó el camino cómo hacer para volver a ganar de visitante con la camiseta de Colón, cosa que en el campeonato doméstico no lograron hacer Julio Avelino Comesaña, tampoco Pablo Lavallén y mucho menos Diego Mario Francisco Osella en casi dos años de juegos - Pero, además, logró que el mundo del fútbol argentino otra vez "mirara" a Colón, algo que se había terminado el 9/11 en La Olla con la recordada final de la Copa Conmebol Sudamericana Tenés que leer El equipo anda bien y el DT no se olvida de lo que tiene afuera No es nuevo este tobogán positivo del "Barba" y Colón ya lo sabe desde ese tiempo pasado que fue mejor: llegó a encadenar, de la mano de E.D., siete alegrías consecutivas al hilo en Primera División, otra marca registrada del actual orientador en su capítulo 1. Esa frase de "hasta que volvió Domínguez" es de múltiple uso. Se puede aplicar a la inserción de elementos desde las divisiones inferiores en la plantilla superior: Facundo Garcés, Eric Meza, Santiago Pierotti, Facundo Farías, por nombrar los más recientes. Esa frase de "hasta que volvió Domínguez" valida también cuando se instala un clima de paz, trabajo, tranquilidad y un perfil bajo que sorprende si uno compara qué harían otros entrenadores de Colón ante un rendimiento similar del que tiene el "Barba". A todo ello se debiera agregar que este entrenador arrancó las primeras tres batallas teniendo afuera tres elementos que, si hubieran estado al ciento por ciento de su condición física, hubieran peleado titularidad: Rafael Delgado, Bruno Bianchi y el colombiano Wilson Morelo. Sin embargo, las logró disimular en silencio y sin chistar. Salió a la cancha con lo que tenía y se la bancó. Es cierto que la dirigencia le dio los dos gustos: Paolo Duval Goltz atrás y Alexis Castro en el medio. Pero es bueno agregar que se quedó sin Álex Vigo, ya campeón anoche con River Plate en Santiago del Estero Tenés que leer Paolo Goltz, el "Muro" de Colón: "La gente me habla del clásico" Muchas cosas cambiaron para bien en el Mundo Colón, en muy poco tiempo y con casi los mismos nombres..."Hasta que llegó Domínguez", otra vez la frase que suena en la comarca sabalera. Ese mismo entrenador, que siempre usa la frase "quiero que Colón crezca desde los detalles más allá de lo que se ve en los 90 minutos", se vuelve a parar en el centro de la escena. Cuando termine, con el clásico ante Unión de local, la etapa 1 de la competencia de AFA, el "Barba" (hoy tiene 65 partidos en el banquillo sabalero) habrá superado como DT en cantidad de presencias a Francisco Ferraro (69 juegos) y al "Patón" Edgardo Bauza (73 partidos), quedando cuarto en esa tablita de entrenadores, por debajo de Juan Eulogio Urriolabeitia (181 partidos), Miguel Antonio Juárez (113) y del "Turco" Antonio Mohamed (95 partidos). Colón pasó, de la mano de Eduardo Domínguez, a esa película de terror que era el equipo con un promedio que metía miedo a este momento de tranquilidad. Puede ganar y perder con cualquiera adentro de una cancha, pero el entrenador transmite lo mismo que generó el equipo con su vuelta: "confianza". Jugando dos partidos de visitante (Santiago del Estero y Banfield) y uno solo en casa (San Lorenzo), arrancó de manera ideal: tres ganados al hilo, muchos goles enfrente y ninguno en el arco propio del "Cachorro" Leonardo Burián. Con la apertura de los cines asegurada en la Provincia (al 50 por ciento) y con los capítulos 1, 2 y 3 ya disfrutados, Colón quiere ver este sábado "Tiburón 4". La entrada, seguramente, estará "saladita": es lejos el mejor Aldosivi de la mano de Gago. Formaciones COLON Burián; Lértora o Delgado, Goltz, Piovi; Meza, Aliendro, Delgado o Lértora, Pierotti, Escobar; "Pulga", Leguizamón DT: Eduardo Domínguez ALDOSIVI Pocrnjic; Indacoechea, Iñíguez o Schunke, Emiliano Insúa, Emanuel Insúa; Maciel, Gil Romero, Gharl; Guzmán, Andrada, Braida DT: Fernando Gago Cancha: Colón Hora: 19.15 Juez: Darío Herrera Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

