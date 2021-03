https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 12:42

12:24

El 5 de marzo de 1988, el popular cómico cayó desde el balcón de un departamento en Mar del Plata. Tras una temporada teatral exitosa, estaba en pleno proceso de reconciliación con quien fuera su última esposa, la actriz Nancy Herrera.

El gran cómico argentino Se cumplen 33 años de la muerte de Alberto Olmedo El 5 de marzo de 1988, el popular cómico cayó desde el balcón de un departamento en Mar del Plata. Tras una temporada teatral exitosa, estaba en pleno proceso de reconciliación con quien fuera su última esposa, la actriz Nancy Herrera. El 5 de marzo de 1988, el popular cómico cayó desde el balcón de un departamento en Mar del Plata. Tras una temporada teatral exitosa, estaba en pleno proceso de reconciliación con quien fuera su última esposa, la actriz Nancy Herrera.

Alberto "El Negro" Olmedo tenía 54 años cuando cayó de un balcón del piso 11 del Maral 39, un edificio de Marl del Plata.

Fue en la mañana del 5 de marzo de 1988, a las 8.30. Él, por aquel entonces, estaba en la cumbre de su popularidad, y nadie se esperaba lo sucedido.

La noche anterior se había encontrado en dicho lugar con Nancy Herrera, su gran amor, ese que le había roto el corazón un año antes. Supuestamente, esta vez, iban a volver definitivamente. Cuando llegó al departamento ella lo estaba esperando y le había dejado mensaje en el espejo: "Te amo", decía.

Todo iba bien hasta que de repente, el capocómico se vio montado en la baranda del balcón con una pierna de cada lado, al grito de: "¡Me caigo, mamita, me caigo! ¡Agarráme la pierna! ¡Agarráme la pierna!".

El fotógrafo Oscar Etchart, quien se ocupó de registrar con su cámara aquel momento estremecedor. Foto: Gentileza

"¡Yo te agarro, papito, te agarro! ¡Pero no puedo, no puedo, no puedo!", le gritaba Nancy, pero mucho no podía hacer. Y Alberto terminó por caerse.

Los vecinos del piso 12 fueron testigos del hecho y eso fue lo que declararon a la Policía. El juez determinó que fue un accidente. Olmedo cayó en el jardín del edificio y su cuerpo rebotó hacia la vereda.