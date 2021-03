https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los asistentes al concierto de la banda Love of Lesbian deberán someterse previamente a un test de antígenos, tal y como se hizo en el ensayo clínico en la Sala Apolo de Barcelona del pasado diciembre

Covid-19 España autoriza un concierto para 5.000 personas sin distancia social

El Palau Sant Jordi será el próximo 27 de marzo el escenario de una iniciativa pionera consistente en un concierto que ofrecerá el grupo Love of Lesbian ante 5.000 personas que no tendrán que guardar distancia social y que se habrán realizado ese mismo día una prueba de antígenos. Las entradas del concierto ya están a la venta en la página web de Festivals x la Cultura Segura.

El carácter pionero de la iniciativa también se hace extensiva a la propia organización del evento, el denominado Consorci Festivals per la Cultura Segura, en donde participan destacados festivales como Primavera Sound, Sónar, Cruïlla -cuyo director, Jordi Herreruela, comenzó su breve parlamento con un encoraginador “hoy empezamos la remontada”-, Canet Rock y Vida, la promotora The Project, así como expertos del ámbito de la salud y entidades culturales tanto locales como nacionales.

Condiciones y dónde comprar las entradas

El concierto de Love of Lesbian del 27 de marzo se celebra dentro de la iniciativa Festivals x la Cultura Segura y hay que cumplir los siguientes requisitos: -Será obligatorio realizar un test de antígenos de detección de la COVID19 y el resultado de este tendrá que ser negativo. -Habrá que disponer de *smartphone móvil con, como mínimo, *IOS 11 o Android 7 y descargarse una aplicación para hacer los tests. -Será obligatorio hacer los test de antígenos, entre las 08:00 y las 16:00 del día 27 de marzo, en la Sala Razzmatazz, Sala Apolo o Sala Luz de Gas. -Hay que ser mayor de 18 años y menor de 65 años. -No podrá acceder ni le será devuelto el importe de la entrada a toda aquella persona que no se haga el test -Las zonas de pista asignadas al recinto están delimitadas por seguridad, una vez hayas comprado en una zona no se podrá acceder al resto de zonas de pista.

Todos los participantes coinciden en que el objetivo de esta iniciativa es dar un paso más hacia la normalidad, y en este sentido y con el precedente de la sala Apolo se trata de un nuevo ensayo que puede permitir validar el funcionamiento de las propuestas de seguridad para que se pueda celebrar un evento multitudinario a pesar de seguir en pandemia. Con un objetivo claro que apunta a los cercanos festivales de veran

Para cuantificar la dimensión de esta iniciativa, en la presentación del concierto-estudio, realizada este mediodía en el Estadi Olimpic Lluís Companys, asistieron las consejeras de Sanidad y Cultura, Alba Vergès y Àngels Ponsa respectivamente, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.