El "Kun" Agüero será uno de los objetivos de Laporta en caso que gane las elecciones en Barcelona

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 17:09

17:05

El delantero argentino Sergio Agüero será uno de los nombres que Joan Laporta tendrá en la carpeta de refuerzos en caso que gane las elecciones en Barcelona de España del próximo domingo.



Según el diario británico Daily Mail, Laporta irá por Agüero, amigo y compañero del crack Lionel Messi en el seleccionado argentino, cuyo contrato con Manchester City de Inglaterra finalizará en junio.





Agüero, de 32 años, busca el retorno a la titularidad en el actual líder de la liga inglesa de fútbol luego de varios meses de inactividad por lesiones y haber contraído coronavirus.



Daily Mail apunta que el exIndependiente no recibió aún una oferta de Manchester City para renovar el vínculo. En caso que Laporta gane y el "Kun" no firme la extensión del contrato, para Barcelona será más sencilla su incorporación con un dato no menor: con el agrado de Messi.



Laporta irá el próximo domingo por un nuevo ciclo en Barcelona tras la gestión comprendida entre 2003 y 2010. Los restantes candidatos son Víctor Font y Toni Freixa.

Con información de Télam