Ya tiene fecha y hora el inicio del debate en comisiones del proyecto que modifica Ganancias

Los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller y de Legislación del Trabajo, que encabeza Vanesa Siley fueron citados para el martes 9 de marzo a las 15.

La Cámara de Diputados arrancará el próximo martes a las 15:00 con el debate en comisiones del proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el impuesto a las Ganancias, el cual contaría con el respaldo de un gran sector de la oposición.

Según confirmaron fuentes parlamentarias, para el próximo martes 9 de marzo están citados los integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller y de Legislación del Trabajo, que encabeza Vanesa Siley, bajo la modalidad de videoconferencia.

En esta jornada, expondrán: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias. Aunque aún no están definidos los demás participantes de este debate en comisiones, se estima que también será de la partida el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La iniciativa propuesta por el titular del cuerpo, Sergio Massa, eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos para un trabajador soltero. Este proyecto al elevar el mínimo a partir del cual se empieza a pagar el tributo reduce la cantidad de aportantes en 1,2 millones.

Según las estimaciones oficiales, la medida favorecería a 1.267.000 personas que dejarían de pagar el tributo: actualmente la masa de trabajadores alcanzada por Ganancias es de dos millones de personas.

En recientes reuniones con dirigentes del sindicalismo, Massa dejó abierta la posibilidad de introducir cambios, entre los que figuran las exenciones a los viáticos, a las horas extras y al aguinaldo, todo lo que no estaba en el proyecto original.

Asimismo, el oficialismo aceptaría dejar fuera del tributo el plus por zona desfavorable (también denominado "plus patagónico") que aparece como ítem salarial, al igual que el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino. También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente.

