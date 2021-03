https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 18:17

18:16

Un equipo de negociadores mantiene el diálogo con el hombre, condenado por abuso sexual, que tomó de rehén a un defensor público en Zapala.

Lo ató a una silla Neuquén: un condenado por abuso sexual tomó de rehén a un abogado defensor Un equipo de negociadores mantiene el diálogo con el hombre, condenado por abuso sexual, que tomó de rehén a un defensor público en Zapala.

Ocho horas lleva la tensa situación en Zapala, Neuquén, donde un hombre -condenado por abuso sexual- mantiene como rehén a un defensor en oficinas del Poder Judicial.

Un comité de crisis, entre representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Policía -entre ellos el grupo de negociadores- planificaban los pasos a seguir en la situación que causaba conmoción en la ciudad del centro de la provincia, pero que ya había trascendido en toda la provincia y llegado a los portales nacionales.

El conflicto inició la mañana de este viernes cuando el hombre junto a una mujer, cuyo vínculo con él se desconoce, arribaron al lugar en la calle Ceballos, entre Brown y Mayor Torres. Allí tomaron de rehén al defensor Pablo Méndez que lo defendió en el juicio. Dicho juicio en su contra tuvo lugar esta semana y finalizó el jueves, con una condena por abuso sexual simple y con acceso carnal, agravado y reiterado. La víctima sería la hija de quien era su pareja, una adolescente que al momento de los abusos tenía menos de 18 años.

El rehén estaría atado a una silla y bajo amenaza de un arma blanca. Las oficinas están establecidas en un terreno totalmente enrejado que consiste de dos casas, aparentemente no adaptadas correctamente para su uso como oficinas. Esto hace que sólo haya un posible acceso para detener al agresor, por lo que la Policía aún no se arriesgó a ingresar para no motivarlo a que cumpla su palabra y estaría convocando a mediadores para disuadir al hombre. El lugar no suele contar con vigilancia de ningún tipo. "El lugar donde se encuentra y la postura del secuestrador condicionan cualquier medida que se pueda adoptar",confiaron a la prensa local