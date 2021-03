https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.03.2021 - Última actualización - 19:17

19:14

El tenista argentino Francisco Cerúndolo admitió que esa fue la clave para revertir la eliminatoria que le ganó al español Pablo Andújar

Tenis- Argentina Open "Jugué un partido impecable a partir del segundo set", admitió Francisco Cerúndolo El tenista argentino Francisco Cerúndolo admitió que esa fue la clave para revertir la eliminatoria que le ganó al español Pablo Andújar El tenista argentino Francisco Cerúndolo admitió que esa fue la clave para revertir la eliminatoria que le ganó al español Pablo Andújar

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, clasificado este viernes a las semifinales del Argentina Open, admitió que jugó "un partido impecable a partir del segundo set" y esa fue la clave para revertir la eliminatoria que le ganó al español Pablo Andújar.



"El primer set lo perdí porque no estaba aprovechando las oportunidades que tuve. No me desanimé tras perder ese parcial, comencé a jugar más agresivo, dominé los puntos y mejoré el saque, creo que jugué un partido impecable a partir del segundo y por eso gané", analizó Cerúndolo en la rueda de prensa que ofreció luego de su victoria.

Cerúndolo, quien ingresó al cuadro principal del ATP porteño tras haber atravesado la clasificación, le ganó a un tenista experimentado como Andújar por 1-6, 6-3 y 6-2, y mañana se medirá con otro español, el catalán Albert Ramos.



"Estoy muy contento, le gané un partido durísimo a un rival que lleva muchos años en el circuito y tiene experiencia en polvo de ladrillo. Mañana intentaré seguir adelante ante otro gran jugador como Ramos, que está haciendo una gira impecable", adelantó Cerúndolo, en alusión a que su adversario del sábado fue finalista el domingo pasado en el Córdoba Open.



"Creo que fue una semana muy buena en general, porque luché cada partido y competí de igual a igual con tenistas muy buenos, no es común llegar a una semifinal de un ATP con tan poca experiencia", concluyó Cerúndolo, quien se aseguró un ascenso al menos hasta el puesto 119 del ranking mundial a partir del lunes próximo.

Con información de Télam