El apuntado es Alberto Aznar, que iba con Eugenio Veppo en el auto cuando se produjo el accidente en el que el periodista atropelló a dos inspectores de tránsito.

Juicio "Sos tan asesino como Veppo", el mensaje de la hermana de la víctima para el testigo amigo del imputado

La hermana de Cinthia Choque, la inspectora de tránsito que falleció en 2019 en el barrio porteño de Palermo luego de ser embestida por el auto del periodista Eugenio Veppo, acusó al amigo del imputado que hoy declaró en el juicio de ser “cómplice” y “tan asesino” como el acusado.

En un mensaje difundido por sus redes sociales en Facebook y WhatsApp, Gabriela Choque le apuntó a Alberto Alejandro Aznar, quien la madrugada del hecho iba en el auto junto a Veppo y a quien hoy le pidieron la detención por falso testimonio –lo que fue rechazado por el tribunal-, por una serie de contradicciones referidas a lo que había consumido su amigo antes del hecho.

“Hoy no nos cabe duda que vos Alberto Alejandro Aznar, tampoco sentís el mínimo arrepentimiento por haber asesinado a Cinthia y herir a Santiago. Hoy negaste lo declarado ese día, supuestamente estabas enojado y hoy ya no. Ahora no estás enojado y querés encubrir a tu amigo!”, dice el texto de la hermana de la víctima.

“Sos tan asesino como Veppo. Alejandro Aznar cómplice de Eugenio Veppo. Exigimos prisión por falso testimonio”, agrega el mensaje que culmina con un triple hashtag de #JusticiaXCinthia, #Veppoasesino y #Aznarcomplice.

Con información de Telam