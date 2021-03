Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.03.2021

20:09

Llegan cartas

Agradecimiento a todo el personal del Vacunatorio

CLIDE AMADIO

Soy una persona (adulta mayor) que el 02/03/21 fui vacunada contra el Covid cumpliendo el turno adjudicado.

Quiero destacar el excelente trato recibido y la esmerada atención de todo el Personal a cargo del Vacunatorio ubicado frente al Colegio Don Bosco.

Desde el arribo, con un correcto y rápido acomodamiento guiado para el vehículo que me transportaba, hasta la inoculación de la Vacuna por la enfermera Jessica Delgado (sin necesidad de bajar del vehículo por mis problemas de movilidad), quien con presteza, eficiencia y seguridad, ejecutó la tarea con gran profesionalidad.

Agradezco a todos, al Personal del Ministerio y del Vacunatorio actuante por la afabilidad y buena disposición recibidas. Gestos nobles que hay que destacar en estos tiempos de incertidumbre.

¡Muchas gracias!

****

No repartieron los impuestos

UNA BUENA LECTORA DEL CENTENARIO

"En el barrio Centenario no dejaron los impuestos en calle Fray Pérez entre Mariano Cabal y Bolívar. Todos los meses pasa lo mismo. Se olvidan de repartir en esa calle que es cortita. Según me dijeron pagan horas extras a los municipales para que los repartan. Pero de esta calle se olvidan siempre".

****

Rectificación

IVONNE SCOTTA

"Les pido que aclaren el título que le pusieron al mensaje que envié anteriormente y que fue publicado el 25 de febrero pasado. En el mensaje yo hablaba de necrófilo y ustedes titularon 'Necrofilia'. No tiene nada que ver con lo que yo escribí. Necrofilia es el deseo de tener sexo con un muerto, mientras que la expresión que yo utilicé es necrófilo, que son aquellos que miran las noticias sobre los muertos, le gusta ver quién murió y asiste a los velatorio como un divertimento. Eso es lo que yo dije. No necrofilia, que es una degeneración. ¡No me refería al sexo! Por favor, me dio impresión ver ese título. Les pido por favor que rectifiquen eso".

N. de R. Aclaramos que la definición de Necrófilo es "de la necrofilia o relacionado con ella". En tanto que Necrofilia tiene dos significados: 1. Atracción que siente una persona hacia la muerte y hacia todos los aspectos relacionados con ella. 2. Conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos; se considera una perversión o una desviación sexual. El título utilizado es correcto en la primera acepción del término.

****

Sin teléfono

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"Hace un mes y medio se robaron los cables de las líneas telefónicas de Telecom de gran parte de la ciudad y aún no las han repuesto. Le pido a los responsables que por favor agilicen los arreglos. Somos muchos los vecinos que estamos sin teléfono. Yo soy una persona grande y necesito poder comunicarme. Muchas gracias".