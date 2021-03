https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.03.2021

20:47

La soja, sin cambios

El precio del maíz subió US$ 5 en Rosario y cerró a US$ 193 la tonelada

Mientras, por el trigo con entrega contractual se ofrecieron US$ 3 menos y la tonelada se pactó a US$ 207.

