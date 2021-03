https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Caso UPEA

Ordenaron aprehender a otras cinco personas por las muertes en la universidad de Bolivia

El comandante de la Policía informó que los policías asignados a la investigación no pueden ejecutar las órdenes de apremio porque no encuentran a los citados: cambiaron de domicilio. Se los investiga por su participación en la muerte de siete estudiantes que fallecieron al ceder una baranda en un quinto piso, durante una asamblea no autorizada.

