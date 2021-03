Fernández: "Terminamos en un listado de vacunados VIP como si nos hubiésemos vacunado a escondidas"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández volvió a apuntar a la oposición por generar desconfianza sobre la vacuna Sputnik V y se quejó porque tanto él como la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Ginés González García terminaron "en un listado de vacunados VIP como si" lo hubieran "hecho a escondidas".

Al volver a hablar del escándalo de la vacunación irregular, el jefe de Estado reiteró que ante las críticas opositoras su plan era ser uno de los primeros en inocularse para generar confianza.

"Entonces le pedí a Axel (Kicillof) que se la diera él para empezar a inspirar confianza. Después, cuando fue autorizada, me vacuné yo, Ginés, Cristina, Daniel (Gollán) para inspirar confianza. Y no me pregunten cómo, pero terminamos en un listado de vacunados VIP como si lo hubiéramos hecho a escondidas y lo único que hicimos es mostrarle al público que nos estábamos vacunando para terminar con la objetiva difamación que decía que no era confiable la vacuna", recalcó.

El Presidente encabezó junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, un acto en Ituzaingó donde se anunció que durante esta jornada se superó el primer millón de vacunados en el país.

"Ahora que hemos podido pasar el millón de vacunados, tenemos que vacunar mucha más gente a mayor velocidad", indicó.

En su discurso, el jefe de Estado aclaró que no dejará de lamentar como "han destruido la salud pública", y destacó que "nadie quiere más" que él "la unidad de los argentinos y que la grieta se cierre".

"Dijeron barrabasadas de la Sputnik V", señaló Fernández, al dirigirse a "los agoreros de siempre", tras recorrer el operativo de vacunación contra el coronavirus en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

"Lograron asustar a mucha gente y les hicieron creer que estábamos inoculando veneno, que la vacuna era peor que el virus", afirmó Fernández.