Vacaciones en Santa Fe, lejos del mar y la montaña

Vacaciones en la ciudad, lejos del mar y la montaña. Los que se quedaron "en casa" pudieron descubrir algunos de sus atractivos. El río, la gastronomía y la cultura.

No fue un verano más. Y se notó en todas partes. La pandemia le sigue marcando el pulso a la vida cotidiana y la temporada estival que termina no le fue ajena. Por ello es que muchos santafesinos tuvieron la oportunidad de descubrir su ciudad, de mirarla de una manera distinta a la habitual. Y pese a las restricciones de circulación por los cuidados sanitarios, para quienes trabajan en el impulso del turismo en Santa Fe fue "una temporada muy buena".

No quedaba otra. Había que priorizar la salud. Así fue como muchos santafesinos decidieron vacacionar en la ciudad, lejos de la costa atlántica y de las montañas, u otros destinos siempre elegidos. Cerca de los lisos bien helados, las propuestas nocturnas y las playas y ríos, que en esta temporada presentaron una atractiva oferta de nuevos servicios.

"La verdad que no me puedo quejar", dijo Alfonso, un comerciante de 43 años, quien junto a su pareja organizaron alternativas para disfrutar el verano en la ciudad. "Fuimos a la playa de la Costanera Este, al club y a comer asado al lado del río. Lo único que hay que tener cuidado con los mosquitos", apuntó, "porque están bravos. Yo salgo de la pileta y me baño en repelente, y listo".

Claudia, una docente de 36 años, hizo un curso de kayak, "que era algo que tenía pendiente desde hace rato", contó. Y también "hicimos con mi compañero una escapadita por Entre Ríos, pero la mayoría de las cosas las hicimos acá", dijo. "Lo de los kayak es súper recomendable, por la conexión con la naturaleza, y lo hacés en una tarde".

Bien santafesino. Las salidas nocturnas, para disfrutar de un listo, es un sello de la gastronomía y el turismo local. Esta temporada hubo que respetar los protocolos sanitarios, al aire libre. Foto: Manuel Fabatía

Antes, ir a la playa era llevarse una lonita y la heladera con algo fresco, porque no había nada. Pero desde hace varios años la cosa viene cambiando. Y este verano las playas contaron con casi todo lo necesario para pasarla bien. Estuvieron limpias, cuidadas, y ofrecieron servicios gastronómicos, reposeras con sombrillas, paseos en kayaks y los novedosos stand up paddle, entre otras propuestas. Todo bajo el estricto cuidado de los protocolos sanitarios para evitar contagios de covid-19.

"Nuestro balance, en general, es positivo", dijo el secretario de la Producción municipal, Matías Smuck. "Con la pandemia, mucha gente eligió quedarse en la ciudad o en lugares cercanos y, sin lugar a dudas, hubo una oferta cultural y turística distinta". Luego destacó el funcionario la "alta ocupación de los hoteles, sobre todo en carnaval, con picos de hasta un ciento por ciento en hoteles 4 estrellas".

"De acuerdo a la información turística con la que contamos, hubo mucha gente que vino a pasar el día, y disfrutó de los paradores de playa y la gastronomía", apuntó Smuck.

El río en Santa Fe

También hubo varias ofertas para realizar travesías por los arroyos y ríos de este gran humedal del delta del imponente río Paraná que atraviesa la ciudad y continúa aguas abajo. Avistaje de irupé, remar todo el día y almorzar un pescado a la sombra de un sauce junto al río, fueron algunas de las ofertas al alcance de la mano. Y prometen ser una opción elegida por muchos durante el resto del año. El único reparo es el calor intenso -algunos días- y los mosquitos, que aparecieron con prepotencia durante los últimos 15 días, no así al principio de la temporada. Aunque con repelente y ropa adecuada se pueden disfrutar los paseos.

Uno de los emprendimientos para salir al humedal es Caminos de Ríos, que ofrece la posibilidad de realizar travesías a remo y, para los principiantes, tiene un curso de remo. "Por la pandemia esta temporada tuvimos casi toda gente de Santa Fe, no tanto de afuera; gente que quiso descubrir nuestros paisajes", contó Milva Azanza, a cargo del proyecto que se desarrolla en la zona de la Costa. "La propuesta crece cada año, cada vez más, además porque quienes nos dedicamos a ésto nos hacemos más conocidos".

"Siempre hay gente nueva que nos contacta, y otra que se quedó en Santa Fe y viene a disfrutar cada semana de un nuevo recorrido por las islas", mencionó Azanza. Caminos de Ríos tiene propuestas para principiantes y para nivel avanzado. "A diferencia de Rosario o Paraná, en Santa Fe la mayoría no sabe remar y manejarse en el río, ¡eso que estamos rodeados de agua! -dice-, así que está buenísimo que cada vez sea más la gente que descubre este mundo".

El próximo desafío, para el resto del año, "es viajar", cuenta Azanza. "Para ello nos compramos una camioneta 4x4, para poder ofrecerle este servicio a los santafesinos que quieran salir a recorrer otros ríos de la región". Y además proponen recorridos para el reconocimiento de aves y plantas, y kayak-yoga.

Turismo de proximidad

"Para mí el balance de la temporada fue muy positivo, porque frente a un escenario de tanta incertidumbre, no sólo para el turismo sino para la vida en general, la gente se movilizó en la medida que pudo. Había una gran necesidad contenida de esparcimiento y movilidad, y todos los que pudieron salieron", reflexionó Claudia Neil, una referente del turismo receptivo santafesino, quien además ocupó un cargo en el área durante la gestión del gobierno local anterior y hoy lleva adelante el emprendimiento Mirá Santa Fe, paseos y excursiones.

"Esta temporada se confirmó lo que sospechaba que iba a pasar, la gente iba a salir a lugares que le quedaran cerca, y ello consolidó al turismo de proximidad. Eligieron nuestra ciudad y la región. Y además, buscaron alternativas al aire libre. Entonces Santa Fe, que cuenta con esas condiciones, pudo contar con una importante oferta turística", dijo Neil, "y al estar en una región del país estratégica, en la que todo está cerca, volvimos a ser una opción turística".

"Nuestra oferta tiene que ver con poder disfrutar la naturaleza, el aire libre, el río, nuestro gran humedal y su maravilloso paisaje, con una gran cantidad de servicios, que ya estaban y quizá se hicieron más conocidos, como las travesías en kayaks", dijo Neil, "además del boom gastronómico al aire libre, que inyectó el dinero que otras veces termina en otros destinos, algo que no es menor".

A la consulta sobre si Mirá Santa Fe recibió a turistas de otras ciudades o a gente de la ciudad y zona, Neil contó que "fueron ambos", y destacó luego que el pico de demanda de sus ofertas para realizar excursiones y paseos náuticos lo tuvo durante el fin de semana de carnaval. "Muchos santafesinos eligieron disfrutar la ciudad y zona, pero también atendí a rosarinos, chaqueños, cordobeces, y de provincia de Buenos Aires. Todos quedaron muy sorprendidos y contentos".