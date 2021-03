El Quillá, presentación y pilcha nueva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Náutico El Quillá presentó a Sergio "Corcho" Lerman como coordinador del fútbol del "Tiburón" y, en el mismo acto, mostró la nueva indumentaria que utilizará el plantel superior y reserva a partir de hoy, cuando haga su presentación en cancha de Ciclón Racing.

En la noche del jueves y mediante los protocolos establecidos, El Quillá hizo formal y pública la contratación de Sergio "Corcho" Lerman y presentó la nueva camiseta para el torneo 2021 que comenzará éste sábado cuando el "Tiburón" visite a Ciclón Racing.

La conferencia de prensa, con Marcelo Piccinino como conductor, fue encabezada por el Dr. Enrique Serrao, presidente del club; el tesorero Sergio Felizia; Marcelo Doyharzabal, otro de responsables de la subcomisión de fútbol; el capitán de la institución, Miguel Minella; Carlos Roteta, director deportivo; y el director técnico del plantel superior, Matías Roteta, entre otros dirigentes.

Después de la introducción de Piccinino, tomó la palabra Marcelo Doyharzabal, uno de los máximos referentes de la Sub Comisión de Fútbol: "Así como el año que pasamos aplaudimos a los trabajadores de la salud, por el esfuerzo que han realizado, quiero reconocer lo efectuado por los dirigentes de los clubes que han hecho posible que las instituciones se hayan podido mantener vivos. Seguramente ha sido el año más complicado que nos tocó pasar a todos. Para nosotros es un verdadero honor es presentar un plantel de jerarquía como el que tenemos, y la incorporación de Corcho Lerman" comenzó afirmando el vicepresidente de la Subcomisión de Fútbol.

Enrique Serrao, presidente del club, manifestó: "quiero pedirles a todos que se cuiden, que la pandemia todavía no pasó. Se lo pido por favor a todos, dirigentes, entrenadores y jugadores, que cuiden a todos, porque hasta que no estemos vacunados no hay inmunidad de rebaño. Usen el barbijo, y no den por sentado que todo ya pasó".

El máximo responsables del club aseguró que "estamos tratando de desarrollar todos los cuidados posibles, porque la situación del club fue complicada, no lo digo de modo apocalíptico, porque fue muy poca la ayuda que nosotros recibimos. Tengo que agradecer a todos aquellos que de alguna manera permitieron que hoy podamos tener las puertas abiertas. Muchas gracias a todos los profesores, a "Corcho" Lerman, a todos los responsables de la dirección deportiva, y la subcomisión por todo el trabajo que hicieron y el que seguirán haciendo".

A su turno, Sergio "Corcho" Lerman, el nuevo coordinador de fútbol de El Quilá, manifestó: "Es un gusto enorme poder formar parte de esta institución, es un club con mucha historia, que siempre ha hecho las cosa bien. Aquí se trabaja de muy buena manera, apostamos a hacer un trabajo integral, dialogamos con todos los entrenadores para que todos hablemos el mismo idioma. Quiero agradecer a "Cacho" Roteta y a toda la comisión de fútbol y del club por la confianza depositada, así que ahora no queda otra opción que ponernos a trabajar".

Por último, Matías Roteta, DT de la Primera División y Reserva del club del Parque del Sur, opinó que "la pretemporada que hicimos fue muy buena, arrancamos la primera semana de enero, se hicieron casi treinta y seis entrenamientos, una sola jornada suspendimos por lluvia, por lo que el trabajo fue muy intenso. Hicimos seis amistosos, fuimos a jugar a Progreso, a Franck, San Carlos, Esperanza, lo cual nos dejó muy conforme desde lo deportivo, y también desde la conducta de los chicos. Hay una competencia sana dentro del plantel, contamos entre dos y tres jugadores por puesto, lo cual es más que importante, porque no hay que ir rellenando lugares o apurando chicos de las inferiores".

De esta manera, se dio por finalizado un acto tan simple como importante donde se puso de manifiesto el enorme crecimiento de una de las grandes instituciones de la Liga Santafesina de Fútbol, que, además, cuenta con otros deportes que involucran a toda la familia del Club Náutico El Quillá.

