https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.03.2021 - Última actualización - 4:31

4:29

Son las cabezas visible de un proyecto para llevar a la entidad lagunera a la máxima categoría del básquet local y aspirar a un futuro con ambiciones provinciales en el mediano plazo.

Frutos y Jaime explican los objetivos... El Quillá quiere pegar el mejor salto de su historia Son las cabezas visible de un proyecto para llevar a la entidad lagunera a la máxima categoría del básquet local y aspirar a un futuro con ambiciones provinciales en el mediano plazo. Son las cabezas visible de un proyecto para llevar a la entidad lagunera a la máxima categoría del básquet local y aspirar a un futuro con ambiciones provinciales en el mediano plazo.

"Me encontré con una estructura muy sólida, dirigencialmente hablando. Sin desmerecer lo que había vivido antes en tantos clubes en los que estuve y en tantas categorías en las que milité como jugador y como entrenador, ví algo muy bueno en El Quillá y eso me sorprendió y me motiva a dar todo de mí. Soy una persona muy exigente conmigo mismo y busco siempre la excelencia, la perfección. Y lo que encontré en El Quillá ha sido muy bueno". Así comenzó la charla con Emanuel Jaime, entrenador de básquet de El Quilla, una institución que tiene decidido llevar adelante un proyecto para que "no se vaya más un jugador de formativas a otra institución en búsqueda de un mejor porvenir, sino que sepa que lo tiene en el club en el que se formó".

El objetivo a corto plazo es llegar a la A de la Asociación Santafesina -va a jugar el torneo de ascenso- y a mediano plazo, en dos o tres años, es apuntar a jugar un Federal. "Teniendo las canteras que tenemos, creo que sería factible el objetivo que perseguimos", señaló.

Daniel Frutos es el dirigente responsable del básquet de El Quillá y lo que dice Jaime lo considera como algo factible. "Tenemos una buena infraestructura y un gimnasio que hemos incorporado, también tenemos un kinesiólogo para que nos asista y un preparador físico que vaya viendo lo que cada jugador necesita. Con esto, buscaremos nivelar el estado físico de todos para evitar que los chicos vayan por su cuenta a un gimnasio y no tengan un mismo nivel de preparación. Además, vamos a tentar a las empresas a que nos acompañen para lograr un sostenimiento económico. Aspiramos a llevar adelante un proceso que sabemos que es largo, pero que pretendemos que sea fructífero y perdurable, con crecimiento constante".

Son aproximadamente entre 90 y 100 los jugadores que hoy cuenta El Quillá, desde primera hasta las formativas, para llevar adelante este ambicioso proyecto. "Tenemos un grupo homogéneo, con jugadores que van desde los 20 a los 24 o 25 años en el plantel superior. Y logramos reforzar el plantel con la llegada de un chico joven pero que viene con un buen nivel, tiene casi 2 metros y se llama Mauricio Arregui".

Daniel Frutos y Emanuel Jaime, los responsables de este nuevo proyecto en El Quillá. Foto: El Litoral

El plantel que aparece en la foto está compuesto de la siguiente manera, arrancando por los que están de pie y siguiendo por los que están agachados: Matias Deffilipis, Patricio Sánchez, Federico Di Sante, Faustino Bazzi, Joaquín García, Facundo Bergallo, Mauricio Arregui, Juan Pablo Quagli, Juan Ignacio Alzamendi, Franco Pérez, Lautaro González, Felipe Marín, Gerónimo Rocha, Luciano Desimone, Valentín Vanni, Lucas Frutos, Nicolás Facciolli. El cuerpo técnico está conformado por Osvaldo Emanuel Jaime como entrenador y Nicolás Frabotta como preparador físico.

Este proceso que lleva adelante El Quillá con el básquetbol se suma al que puso en marcha con el fútbol, un deporte que ha crecido mucho en la institución en los últimos tiempos. Al respecto, en estos días se realizó la presentación de Sergio Lerman como coordinador. El conocido "Corcho", un profesional de trayectoria, que formó parte del cuerpo técnico de Fernando Alí en Unión y que tiene una experiencia como entrenador, además de sus excelentes cualidades humanas, seguramente le darán ese salto de calidad que pretende la entidad lagunera. Y esto del básquetbol, con Frutos y Jaime encabezando el proyecto desde lo dirigencial y deportivo, sumará prestigio a la tradicional institución de nuestra ciudad.