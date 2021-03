Spahn y Vignatti se sumaron al recuerdo de los 51 años de Deport9

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre otras cosas, dijeron que "los torneos cortos son los más aptos para pelear por un título" e hicieron referencia al momento político e institucional que viven Colón y Unión.

Enfrentados en un sinfín de ocasiones, los presidentes de Unión y Colón, Luis Spahn y José Vignatti, compartieron el micrófono aceptando la invitación que se le hizo desde Deport9, en ocasión de haberse cumplido 51 años del inicio de la "Nueva 9", el 1 de marzo de 1970.

"Es muy lindo que la gente interprete que más allá de la defensa de los intereses de cada institución, se necesita del otro", dijo Vignatti. A lo que Spahn respondió que "no debe pasar de la alegría del resultado y que el respeto debe ser lo más importante", no sin antes saludar a los colegas Hugo Sánchez y Adrián Brodsky, que se encargaron de entrevistar a los máximos directivos de los clubes santafesinos.

"Da la sensación de que uno marca distancia cuando dice soy unionista o soy colonista, pero hay vivencias tan en común, que el enfrentamiento debe quedar circunscripto sólo a lo deportivo. Termina el partido y todos tenemos un 'hermanamiento' con un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, etcétera", dijo Spahn.

El presidente de Unión recordaba la pileta de Unión a principios del '70. "Tenía 9 años en ese momento, era un niño y recuerdo que venía un tío que no vivía en Santa Fe a visitarnos para ver el partido", señaló el titular rojiblanco, quien admitió que "estando en China, en horarios complicados, la radio era mi compañía y escuchaba los partidos de Unión".

Vignatti admitió que empezó a ir a la cancha de Colón en el inicio de la década del '80, "así que antes seguía los partidos por radio".

Respecto de la posibilidad de pelear alguna vez un título, Spahn dijo que "hoy hay una disparidad económica entre los grandes y el resto. En un torneo corto, de 19 o 21 fechas, es posible que con una racha se pueda llegar. El otro desafío sería una Copa Argentina". Y Vignatti señaló que "a medida que pasa el tiempo se multiplican las dificultades. Las mejores herramientas las tienen los equipos poderosos, pero no es imposible y no hay que bajar los brazos. Hay que estar en cada detalle y solucionarlos. También creo que los torneos cortos dan un poquito más de posibilidades".

Vignatti se refirió a la actualidad del club y a las elecciones que deben ser convocadas en forma inminente por parte de la comisión directiva: "Me parece que llegar a través de la crítica por lo que no hace el otro, no alcanza. El buen colonista no piensa en otra cosa que en el torneo y en consolidarse en los otros deportes que tiene el club. El buen colonista piensa en que esto siga así".

Por su parte, Spahn dijo que "me parece bien que haya oposición. El desafío para el que gobierne, es hacer las cosas lo mejor posible... El otro día debatíamos con unos amigos y yo les decía: ¿Por qué no ponemos un millón de dólares cada agrupación y armamos un predio?. Empezamos a discutir sobre si se iba a o no a participar desde afuera en esta idea... Y nos quedamos en el debate... No es fácil la convivencia política cuando hay pasión de por medio... Y si no hay un millón de dólares, entonces hay que esperar que el club tenga la posibilidad de juntar ese dinero".

Posteriormente, les dieron a conocer los equipos de Unión y Colón que votó la gente. El de Unión es con Pumpido; Altamirano, Mazzoni, Cárdenas y Humoller; Brindisi, Telch, Madelón; Gamba, Luque y Ali. Spahn estuvo de acuerdo, pero agregó que "por cuestiones de barrio, vivía cerca de Luis Fredes y lo veía con el pantalón del club y me deslumbraba, me impactaba. Fui por primera vez a la cancha con 6 años, cuando me llevó mi papá, pero no era un asiduo concurrente cuando era más chico".

Por su parte, el de Colón es con Leo Diaz; Ibarra, Conti, Trossero y Unali; Aquino, Castagno Suárez y Cococho Alvarez; Castillo, Fuertes y el Pulga Rodríguez. "Es un buen equipo y no voy a decir nada al respecto porque no quiero tampoco que nadie tome a mal una opinión", dijo Vignatti.