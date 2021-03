https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jefe de la bancada socialista asegura que cada crítica que hace su sector va acompañada de propuestas alternativas. Seguridad, salud y educación como ejes del trabajo legislativo del año del sector. Sobre los proyectos de conectividad dicen que trabajarán para que sea un sistema armónico y serio.

Cuestiona al gobernador la no defensa de los intereses de Santa Fe ante el gobierno nacional Blanco: "Hay profundas diferencias políticas con el gobierno de Perotti"

En el inicio del año legislativo que es además un año político, el presidente de la bancada de diputados del Partido Socialista, Joaquín Blanco, marca la agenda que llevará adelante su sector -mayoritario en la Cámara Baja- pero también remarca fuertes diferencias con la gestión de Omar Perotti a quien le reclama que haga sentir la voz de Santa Fe en los debates nacionales ya sea de fondos de retenciones, hidrovía, biodiésel y seguridad.

- Terminó mal en 2020 la relación entre Legislatura y Ejecutivo. ¿El verano sirvió para acercar a las partes o siguen las diferencias?

- El problema no son las heridas en términos políticos o personales. Hay una mirada diferente sobre el rol del Estado y el rol que tiene que tener la provincia en este momento de la Argentina. Esas profundas diferencias políticas las hemos manifestado. Al gobernador (Omar) Perotti le cuesta mucho gobernar o administrar el estado santafesino admitiendo que hay oposición, y que hay una oposición fuerte como es el Frente Progresista que ante cada crítica ofrece una alternativa, una propuesta, basada en la experiencia pero también buscando soluciones nuevas. Vemos un gobierno muy aislado, muy encerrado en una dinámica de palacio y que necesita escuchar más, dialogar más no solo con la política sino con la sociedad santafesina y necesita entender que el momento es de enorme complejidad. Nadie tiene soluciones mágicas y el gobierno necesita abrirse. Lleva 16 meses de gestión y se han confirmado las peores presunciones que teníamos: era un gobierno que no tenía plan ni equipo de gestión. Se lo advierte en la dinámica cotidiana de la gestión que funciona a reacción, con marchas y contramarchas, con errores permanentes en cuestiones muy delicadas y un gabinete muy fragmentado. No conocemos que genere reuniones de gabinete, no se conoce trabajo en equipo. El reflejo de la fragmentación es que estuvo casi dos meses sin ministro de Gobierno, con un ministro de Seguridad (Marcelo Sain) que no se sabe si está ratificado en el cargo, que tuvo la renuncia del jefe de Policía (Víctor Sarnaglia) al que el propio Perotti fue a buscar a la casa y que renunció el ministro de Salud (Carlos Parola) en plena pandemia.

- Usted dice que el gobierno está en el palacio y el gobernador declaró que ustedes -los legisladores- viven en el palacio y no saben lo que pasa.

- Desde la Legislatura hemos tratado permanentemente de ofrecer alternativas, propuestas y acciones políticas para defender a Santa Fe. Nos preocupa enormemente el peso que ha perdido Santa Fe en el concierto nacional. No está presente Santa Fe en la escena nacional y es de una enorme gravedad. Pierde posiciones la provincia pero también la sociedad, los empresarios, nuestro sector productivo. Doy ejemplos concretos: en el debate sobre retenciones es imposible que haya un aumento del tributo y Santa Fe no tenga algo para aportar. Perdimos alegremente el Fondo Soja para obra pública. De lo que se llevan de Santa Fe en materia de retenciones no vuelve nada en obra pública. No hubo una sola voz del gobierno provincial y de los senadores nacionales planteando alternativas para que los recursos vuelvan. La discusión sobre el biodiesel, industria clave, y la tibieza absoluta del gobierno de Perotti para defender el sector ante el avance de la industria petrolera. En Vicentin estamos ante el peor escenario para los trabajadores y el sector productivo que es un posible desguace y lógica de extranjerización. No hay estrategia de la provincia para una salida que privilegie que siga siendo una empresa santafesina y que se respete a sus trabajadores. ¿Cuál es la postura del gobierno santafesino sobre hidrovía?. Por último, seguridad. En campaña Perotti nos prometió paz y orden. Dijimos que el tema es demasiado complejo para hacer una propuesta demagógica para juntar votos. El tiempo nos dio la razón. El presidente de la Nación, el 3 de febrero del 2020 frente al Monumento a la Bandera hizo una serie de promesas sobre fuerzas y justicia federal en los puertos de Santa Fe. Pasó un año y no conocemos ninguna gestión del gobernador sobre seguridad, construcción de la cárcel federal o la presencia de fuerzas federales desplegadas en el territorio. No hablar sobre estos temas repercute en que los santafesinos seamos ciudadanos de segunda con respecto a otras provincias.

- La reforma de la justicia federal que está en el Congreso incorpora algunos de esos juzgados federales que usted reclama.

- Habíamos escuchado de boca del propio presidente la creación de una secretaría y oficina específica de lucha contra el narcotráfico con asiento en el dpto San Lorenzo para trabajar con los 30 puertos privados que son de jurisdicción nacional, y donde hay que tener la lupa porque una de las principales hipótesis es que por ellos sale droga desde Argentina hacia el resto del mundo. No hace falta una ley para crear esa oficina. Es decisión política. Tampoco forma parte del planteo sobre seguridad de Perotti la necesidad de que haya fuerzas federales y justicia federal en el territorio santafesino. Perotti privilegia su pertenencia a la coalición kirchnerista a nivel nacional que a defender los intereses estratégicos de la provincia. Es un grave error. Buenos Aires, Córdoba, provincias petroleras pelean por recursos y Santa Fe está postergada.

- El Fondo Soja lo eliminó el gobierno de Macri, no el actual.

- Sí, pero lleva más de un año de gestión del Frente de Todos y siendo oposición lo criticaron pero no lo repusieron y cada vez son más los recursos que se van ante el aumento de los precios de commodites. ¿Qué vuelve el obra pública? Vino el ministro Katopodis y ¿qué pasó con el anuncio de obras?.

- En el temario de Extraordinarias, Diputados tiene a debate los proyectos sobre conectividad.

- Está en pleno análisis en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Esta última semana recién tuvimos la respuesta oficial a preguntas realizadas en noviembre. Se convocará a los funcionarios encargados del área. Hay un pedido del Ejecutivo de endeudamiento en dólares para desarrollar obras de infraestructura. Queremos tener la certeza de cuál es el plan, cómo licitar, generar un proceso transparente y de qué manera generamos una estructura que permita mejor conectividad y que no se transforme en plataforma o negocio para algunos intereses privados. Queremos un ecosistema de conectividad en el cual convivan pymes, cooperativas de servicios que han hecho inversiones para cable e internet y para que mejore la conectividad, coordinando con Arsat y Enacom. En Extraordinarios vamos a estar trabajando para tener un proyecto armónico, serio.

2021, año electoral

Blanco como todo el socialista reclama que se despeje el calendario electoral, tema planteado días atrás al ministro de Gobierno, Roberto Sukerman. "Nos preocupa esa fantasía de sectores del peronismo de modificar reglas de juego en año electoral. La pandemia no ha impedido votar en otros países", recuerda. En un año atravesado por la crisis, afirma que la propuesta del Frente Progresista "será de soluciones, alternativas para superar la crisis y de recuperar mirada federal, autónoma, santafesina que defienda nuestros intereses en el Congreso"

- ¿Está diciendo que el Frente Progresista tendrá candidatos propios?

- Sin duda, estamos trabajando en un frente renovado, con nuevas referencias, con programa renovado. Desde el socialismo trabajamos en el armado de una oferta electoral muy potente a nivel nacional, defendiendo el desarrollo de Santa Fe, sumamos transparencia, idoneidad y preparación de los dirigentes. Se eligen además concejales y presidentes comunales y el Frente Progresista hoy tiene la responsabilidad de gobernar donde viven 3 de cada 4 santafesinos. Tenemos el desafío de ofrecer una alternativa a nivel nacional pero también la oportunidad de poner en valor lo que hemos construido con nuestras intendencias.

Ejes

El diputado Blanco remarcó los tres ejes principales de la bancada para la tarea parlamentaria: seguridad, salud, educación.

"En Seguridad vamos a exigir la presencia y la formalización de la Junta Provincial de Seguridad. Es incomprensible que no la haya convocado aún el gobernador Perotti. En la vuelta a clases, seremos muy celosos de la presencialidad, que se cuiden todos los protocolos y que se hagan las obras necesarias para pensar cuándo puede venir una segunda ola y cómo preparamos las escuelas públicas para no cortar la presencialidad . En salud seguimos diciendo que hay que fortalecer el sistema público. Hay improvisación en el plan de vacunación, en el hospital de Reconquista se refleja lo que no hay que hacer en gestión de salud; hay que seguir fortaleciendo el IAPOS y el sistema público de salud. Seremos muy cuidadosos para cuidar que no se retroceda".