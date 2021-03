https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este domingo 7 de marzo, se celebra el día del Santo Patrono de Santo Tomé.

Por Gabriela Solano ¿Cuál es la ciudad que queremos?

El 7 de marzo se festeja el día del Santo Patrono de Santo Tomé. Siendo una de las fechas más importantes en el calendario de nuestra ciudad, me gustaría compartir una reflexión. Desde que asumí como concejala en el 2017 nos abocamos, junto a mi equipo de trabajo, a delinear a través de mi tarea legislativa “la ciudad que queremos”. Esa ciudad, la que soñamos limpia, ordenada e inclusiva, está basada en una profunda transformación del Estado que se inició en el gobierno del Frente Progresista en 2008 con Hermes Binner. Esta transformación tiene como eje la regionalización, y la consecuente descentralización administrativa; la planificación estratégica, el ordenamiento del territorio; y la participación ciudadana como eje de un gobierno democrático. Desde nuestra banca hemos trabajado estos temas y nuestra propuesta es profundizarlos.

Los proyectos presentados y aprobados sobre cada una de estas temáticas permiten herramientas para pensar en una ciudad ordenada e integrada. Tomando como eje la descentralización propusimos desde nuestra banca acercar sedes administrativas municipales a las seis regiones de la ciudad para mejorar los servicios y acentuar la presencia del estado en los barrios. También hicimos nuestro aporte con legislación de ordenamiento territorial, tales como sobretasa para aquellos propietarios que no mantienen limpios sus terrenos baldíos, promoción del uso social de los mismos e incorporación del concepto de inmuebles ociosos a nuestra legislación. Esto no solo lleva a que se multe con más eficacia a quien no se hace cargo de la mantención de su terreno o construcción abandonada, si no que evita la especulación inmobiliaria y sienta las bases de donde y de qué manera queremos urbanizar la ciudad. Con esa normativa se alienta desde el estado municipal a que quienes posean terrenos baldíos en desuso realicen un comodato para que en el lugar se puedan hacer huertas o destinar el espacio a esparcimiento comunitario, con el objetivo del cuidado del medioambiente y de generar mayor cantidad de espacios verdes.

Reforzar la participación ciudadana ha sido otro de los grandes ejes del trabajo de esta banca, propusimos sesionar en los barrios y regiones de la ciudad y presentamos iniciativas para que se fortalezcan los lazos del estado municipal con la comunidad. Desde la presidencia del concejo municipal alentamos y pusimos en práctica el acceso a la información pública, comenzamos a transmitir en vivo las sesiones para que todos y todas puedan estar en conocimiento de lo que ocurre en el Concejo Municipal, quienes son sus representantes y que políticas defienden, porque esas serán las que delinearán la calidad de vida de cada habitante de Santo Tomé.

Para nosotros y nosotras la ciudad debe tomarse como algo integrado, por esto, nuestra propuesta sigue siendo trabajar en el plan base y las seis regiones que se definieron en el gobierno del Frente Progresista de Fabián Palo Oliver. Asegurar que tengan una interconexión, dentro de sí mismas, hacia el centro y hacia nuestra costa y paisaje ribereño, con intercambiadores que la hagan integrada en toda su dimensión territorial.

Para esto necesitamos que cada una de las regiones cuente con espacios públicos acordes, que brinden esparcimiento y contención. La descentralización del estado debe acompañarse con la revalorización de los espacios públicos, parques, plazas y paseos, para que los ciudadanos y las ciudadanas se apropien de los mismos. En ese sentido logramos la aprobación de la ordenanza de semi peatonalización de la costanera santotomesina, en calle Gómez Cello hasta la peatonal Iriondo para el disfrute del espacio público. Además, presentamos una propuesta para crear en este lugar ribereño un paseo gastronómico porque creemos que en una ciudad que bordea el rio Salado, recuperar sus playas, promover el turismo y jerarquizar el mercado inmobiliario también tienen que ocupar un lugar privilegiado en la agenda.

El cuidado de los espacios públicos y la limpieza de los terrenos baldíos colaboran con la seguridad, que es uno de las principales preocupaciones de los santotomesinos y las santotomesinas. En el mismo sentido consideramos que la cercanía del estado reforzará los vínculos ciudadanos y nos permitirá combatir este flagelo. La pacificación de las ciudades parece ser uno de los desafíos, después del confinamiento, en donde la economía sufrió muchísimo pero donde también se acentuaron y pusieron de manifiesto las desigualdades económicas y sociales.

Por esta razón es necesario plantear la necesidad del estado de articular con las instituciones intermedias, los referentes barriales, y a través de ellos con los ciudadanos y ciudadanas para establecer nuevas formas de convivencia que apunten a la participación y al ejercicio de los derechos. La paz social es uno de ellos. Cada uno de los consorcios, vecinales, barriada, distrito tiene que abocarse a tener un trabajo de paz social.

Cada región tiene vecinales y barrios, tenemos que asegurar la puesta en funcionamiento de estos espacios y el transporte a la zona céntrica de la ciudad. Cuando hablamos de transporte no solo hablamos de transporte público de pasajeros si no de interconexión a través de vías seguras y ciclovías que permitan hacer fácil el desenvolvimiento de las personas hacia las otras regiones y el centro de la ciudad.

Sigue siendo nuestra preocupación el cuidado del medio ambiente y la gestión de residuos, entendemos que es importante apostar a la separación de residuos y al refuerzo de los puntos limpios acompañando este proceso de acuerdo a lo dicho anteriormente sobre la descentralización del estado.

La participación ciudadana nos brinda la posibilidad de ejercer la democracia a través del contrato social. El trabajo con las instituciones barriales tiene que ser una de las patas de la mesa para un estado presente. Este contrato social nos permitirá establecer prioridades como comunidad, apostar al dialogo entre los vecinos, establecer y respetar las normas de convivencia.

Hacer de Santo Tome una ciudad más justa e inclusiva, ordenada, limpia y moderna nos ocupa y nos marca un gran desafío. Sentar las bases y avanzar es tarea de todos y todas. Nuestro compromiso es trabajar para que el estado sea motor de esta transformación.