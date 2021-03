Video: el rodillazo de un luchador por el que fue descalificado y despojado del cinturón de UFC

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 07.03.2021

Aljamain Sterling se convirtió en el nuevo campeón de la categoría gallo de la principal compañía de artes marciales mixtas al ser víctima de un brutal golpe ilegal por parte de Petr Yan

La velada que se llevó a cabo en Las Vegas, correspondiente al evento de UFC 259, fue el escenario de una tremenda acción ilegal del ruso Petr Yan sobre el estadounidense Aljamain Sterling en una de las peleas preliminares de la noche.

No Mercy se presentaba en el octágono como el campeón defensor del título de peso gallo y terminó el combate descalificado y perdiendo el cinturón, producto de un rodillazo criminal en el cuarto round.

Pese a la victoria inesperada, el neoyorkino se mostró enojado ante las cámaras por el triunfo, a tal punto de quitarse el cinturón y arrojarlo sobre la lona. “Una pena que todo se haya dado así”, comentó.

Las imágenes son impresionables. La brutal acción se produjo a falta de 30 segundos para el final de un enfrentamiento que venía prometiendo ser una de las peleas de la noche, gracias a la buena actuación de ambos luchadores.

Sin embargo Yan, que había recibido un consejo de su esquina para acabar con el combate, atacó a su rival cuando éste tenía tres puntos de contacto sobre la lona. El rodillazo fue demoledor ya que Sterling no tuvo manera de protegerse en ningún momento.

Automáticamente el árbitro Mark Smith detuvo la pelea y al ver que el norteamericano no podía continuar la dio por terminada, dando como ganador a Sterling por descalificación.

Fueron más de cuatro minutos de incertidumbre acerca del estado de salud en el que se encontraba el estadounidense, quien no podía pararse por sus propios medios ante la atónita mirada de su rival que aguardaba desde su esquina. Finalmente, pudo recomponerse con ayuda de los médicos y presentarse a la decisión final en la que recibió el cinturón de peso gallo.

Sterling no tardó más de un minuto en quitarse el título de la cintura y arrojarlo sobre la lona con evidentes gestos de fastidio. Posteriormente, en rueda de prensa explicó lo que sucedió.

“Por todo lo que trabajé hasta este momento, y que la pelea termine así, no es la forma en la que yo quería ganar. Traté de continuar, pero realmente no estaba en buen estado. Si seguía iba a recibir más castigo. Ya estaba en el piso y esto no es lo que yo quería”, aseguró.

“Tuve mucho daño por esa rodilla, realmente no podía continuar. Si lo hacía, perdía. Lamento mucho que esto haya terminado así realmente, pero fue totalmente ilegal y no estaba en condiciones para seguir. Una pena que todo se haya dado así. Estuvimos muchas semanas preparándonos para vencerlo de otra manera y todo se da así. No puedo creerlo realmente, pero ya está. Ahora no sé qué pasará, tendré que esperar”, agregó.

Del otro lado, Petr Yan se encargó de pedir disculpas públicamente y explicar lo que había sucedido: “Pido perdón y deseo una pronta recuperación para Sterling. No quise lanzar un golpe ilegal, solo cometí un gran error y pagué por ello”, escribió en Twitter.

“Honestamente cometí un error, estaba concentrado en sus manos, ¡estaba esperando a que las recogiera de la lona para golpear! Pasé por alto que una rodilla tocaba el octágono. ¡Muchas gracias a todos los que me apoyaron y se preocuparon por mí! Lo siento por aquellos a quienes decepcioné. Honestamente, cometí un error: no quise hacer nada ilegal”, aseguró en Instagram.