El podio de la victoria frente a Aldosivi

Con un rendimiento parejo en todas sus líneas, Colón logró vencer al Tiburón y de esa manera llegó a su cuarto triunfo consecutivo. Los más destacados opinaron sobre el presente sabalero.

Contra Aldosivi, Alexis Castro mostró las razones por las que Eduardo Domínguez lo quería en el plantel. Fue la figura rojinegra y marcó el primer gol: “Este es un grupo muy humilde, que trabaja al máximo día a día, algo que nos inculca el cuerpo técnico. Ganamos pero seguramente tendremos una semana muy dura porque siempre trabajamos muy intenso, pero acá están los resultados, es un gran comienzo”, dijo el mediocampista ofensivo.





“En un principio nos costó el tema de la presión, Aldosivi prioriza mucho la tenencia de la pelota y arriesga. A medida que fue pasando el tiempo nosotros nos fuimos acomodando, le fuimos agarrando la mano y pudimos comenzar a presionarlos, que fue cuando empezamos a tener más protagonismo”, añadió el goleador sabalero.



Continuando con su análisis, Castro expresó: “En el mejor momento nuestro ellos hicieron ese golazo de tiro libre, pero en el segundo tiempo nos paramos más arriba, tuvimos más control del partido y a raíz de eso llegó el gol de la victoria”.



Respecto a la manera de afrontar los partidos que tiene Colón, la figura ante Aldosivi dijo: “Hay momentos en los que priorizamos jugar y otros en los que quizás no se puede y por eso preferimos no arriesgar, pero lo importante es que la pelota está entrando y hay que aprovechar eso”.



En el final, Alexis Castro habló de Alexis Castro: “Obviamente que convertir suma a la confianza del jugador. Vengo de unos meses muy complicados en donde no estaba teniendo continuidad porque no me tenían en cuenta, pero hoy Colón me abre las puertas y por eso estoy muy agradecido al club y a Eduardo, lo mismo a mis compañeros, que se brindan mucho en el trabajo diario y lo hacen muy bien, sin ellos no podría tener este presente”.







“Somos efectivos, es lo importante”



A pocos minutos de haber convertido el gol que le dio a Colón la posibilidad de marcar otro hito en su rica historia, como la de arrancar un torneo con cuatro victorias al hilo por primera vez, Luis Miguel Rodríguez habló con la prensa: “Siempre pateo los penales, a veces sale bien y a veces mal, pero siempre busco patear. No llevo la cuenta de cuántos erré, pero me gusta patear y tener esa responsabilidad. Cuando me lo atajan parece que está todo mal, pero cuando entra está todo muy lindo”.



El “Pulga” se refirió a la importancia de sumar de local: “Durante toda la semana hablamos de que los partidos anteriores ya pasaron y que hay que pensar en el que viene, en seguir mejorando cosas. Esta vez fue un partido muy difícil, contra un rival que maneja muy bien la pelota, que juega muy bien, pero lo pudimos sacar adelante con nuestras armas y dejar los tres puntos en casa, donde nos estamos haciendo fuertes”.



También señaló que lo fundamental es la eficacia: “Estamos siendo efectivos, estamos siendo determinantes a la hora de tener la pelota, por ahí no la tenemos tanto tiempo, pero somos efectivos, que es lo importante, se gana con goles y los estamos haciendo”.



Para terminar, el “Pulga” Rodríguez habló de su presente pero de lo que podría pasar en el futuro: “Uno ya está grande, tranquilo, con los pies sobre la tierra y sabiendo que tiene que hacer las cosas bien. A partir de junio, para lo que sea que venga, sé que tengo que hacer bien las cosas en el club que me prestó la camiseta, que apostó por mí desde 2019, así que tengo que devolver con lo poco o lo mucho que se pueda ayudar a los compañeros adentro del campo de juego, hay que hacerlo al ciento por ciento”.







“La contundencia necesaria”



Desde que llegó, Paolo Goltz demostró su cualidad de líder. Domínguez lo pidió y no se equivocó, como tampoco lo está haciendo el defensor, quien después del partido ante Aldosivi manifestó: “No arrancamos de la mejor manera pero eso es lo bueno que tiene el equipo, que nos fuimos acomodando. Al principio lo sufrimos pero supimos sufrirlo. Después fuimos saliendo y creo que creamos varias situaciones y lo pudimos ganar”.

“Se trabaja en todos los aspectos, sabemos que a veces va a haber equipos que nos van a manejar la pelota, que nos van a meter más en nuestro campo, eso también se trabaja en la semana, y hay otros equipos que nos dejan el protagonismo. Esta vez se dieron las dos cosas, por momentos Aldosivi manejó muy bien la pelota, nos llevó hasta la línea del área, pero nosotros también llegamos con varias situaciones de peligro. Por suerte estamos teniendo la contundencia necesaria”, agregó el zaguero entrerriano.



Por último, Goltz señaló: “Aparte del tiro libre en el gol de ellos, creo que hemos mejorado muchísimo en defensa. Hubo jugadores que llegaron a último momento pero no impidió hacer bien las cosas porque se venía haciendo un trabajo en conjunto muy bueno y los jugadores que llegaron lo hicieron para sumar, por eso el rendimiento que estamos teniendo”.