https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.03.2021 - Última actualización - 14:20

14:13

El entrenador rojinegro se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Reconoció que "hubo intermitencias", pero también valoró que "se fue de menos a más".

Colón venció a Aldosivi Domínguez: "Entendimos cómo jugar este tipo de partidos" El entrenador rojinegro se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Reconoció que "hubo intermitencias", pero también valoró que "se fue de menos a más". El entrenador rojinegro se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. Reconoció que "hubo intermitencias", pero también valoró que "se fue de menos a más".

Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Diez goles a favor y solo uno en contra. Puntero de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional y con cinco puntos de ventaja sobre el segundo en tan poco tiempo desde el inicio del campeonato.

A propósito del inicio del torneo, Colón ha logrado, de la mano de Eduardo Domínguez, algo que nunca había sucedido en tantos años de trayectoria en Primera División: ganar los cuatro primeros partidos en un arranque de campeonato.

Lo concretó este sábado por la noche luego de derrotar a Aldosivi 2 a 1 en el Brigadier López. La seguidilla de victorias ininterrumpidas comenzó en Santiago del Estero con Central Córdoba (3-0), siguió en el Centenario ante San Lorenzo (2-0), continuó frente a Banfield en el sur de Bueno Aires (3-0) y lo mencionado contra el Tiburón de Mar del Plata.

Sin embargo, para el director técnico sabalero, esas son solo cuestiones estadísticas, por lo que (si bien seguramente lo pone muy feliz) no se explayó demasiado sobre el tema en la conferencia de prensa llevada a cabo tras el triunfo.

A lo que sí hizo referencia Eduardo Domínguez fue a la satisfacción que siente por el presente colonista, el cual lo tiene como líder de su zona con puntaje ideal, pero además consiguiendo fundamentales puntos que siguen sumando para el promedio del descenso, acaso el objetivo primordial del cuerpo técnico y plantel a comienzos de la temporada.

El saltito de "Pulga". Luis Miguel Rodríguez ya acarició la pelota en el penal con el que venció a Pocrnjic y con el que le dio el triunfo a Colón a los 41 minutos del segundo tiempo. Foto: Mauricio Garín

Luego de la victoria ante el elenco marplatense dirigido técnicamente por Fernando Gago, Domínguez realizó un análisis del mismo, rescatando las cosas positivas pero sin dejar de poner la lupa en lo que se debe corregir. Los principales conceptos del DT de Colón fueron los siguientes:

* "Rescato cómo los jugadores de Colón entendieron el partido, sabíamos cómo presionarlos, cómo iban a saltear las líneas, que no nos jueguen por dentro, cada vez que la tiraban larga ganábamos la segunda pelota, y cambiar el ritmo. Creo que los muchachos lo han hecho muy bien y han entendido cómo jugar este tipo de partidos contra un rival que está en formación y que busca una forma de jugar y me parece que nosotros en el segundo tiempo se la anulamos completamente".

* "Tuvimos muchas situaciones de gol. Lo terminamos definiendo en una pelota parada, pero en ese sentido me voy conforme por cómo han entendido jugar este partido, sobre todo jugando de local, con las necesidades que tenemos , las obligaciones, y que se han hecho cargo de todas esas situaciones, todo eso me pone muy bien".

* "Yo también le doy valor a que el otro equipo también juega. Jugamos contra rivales que buscan proponer y destrabar las situaciones que nosotros también proponemos. Obviamente que se notan las intermitencias, me parece que fuimos de menos a más y terminamos en puntos altos. En otros partidos quizás iniciábamos ganando y después alternábamos. Hoy me parece que estuvimos claramente de menos a más y sobre todo en la segunda etapa".

* "En el segundo tiempo estábamos seguros de que en cualquier momento íbamos a convertir, más allá de que quedábamos mano a mano atrás y en alguna que otra contra nos han podido inquietar. Teníamos esa sensación de que en cualquier momento nosotros íbamos a hacer el gol".

* "Uno entiende al jugador porque alguna vez estuvo ahí adentro. A veces genera dudas quedar mano a mano, genera dudas posicionarse cada vez más alto cuando un equipo juega bien o busca jugar un fútbol de muchos toques. Me parece que cuando hemos empezado a ganar sobre todo las segundas pelotas y el juego largo que nos proponía el rival, nos hemos hecho más fuertes".

* "Siento que es relativo eso de no haber tenido un rendimiento parecido al de partidos anteriores porque nos hemos puesto en ventaja y con una pelota parada ellos nos han empatado. A partir de ahí el partido se hizo muy parejo, pero al final de la primera etapa nosotros nos encontrábamos mejor parados, mejor plantados; y en el segundo tiempo nos dio la sensación de que el equipo estaba muy bien, obviamente tapando las buenas intenciones del rival. Igual hay que buscar alternativas para mejorar".

* "Tuvimos muchas chances para doblegar antes al rival y no lo pudimos hacer, pero se dio un poco lo que iba a suceder. Sabíamos que iba a ser un partido muy ajustado, pero volver a hacernos fuertes de local nos llena de entusiasmo para lo que viene".

* "A veces se habla de la parte física o de otras cuestiones. Nosotros estamos preparados para jugar al fútbol, y para jugar al fútbol no solo hay que correr sino también entender cómo correr, entender en qué momento presionar, en qué momento esperar. La parte más fuerte creo que fue el entendimiento de saber cuándo correr y no hacer recorridos largos, solamente con Escobar y Meza, que hacen las bandas y muy bien".

* "Nos sentimos cómodos con la manera en que estamos planteando los partidos. En el entretiempo nos propusimos dar todo, porque de otra manera no nos alcanza. El torneo argentino es muy ajustado y parejo, nos creemos los mejores, creemos que le podemos jugar de igual a igual a cualquiera, a veces eso pasa y muchas veces no, pero entender en el lugar que estamos y entender los momentos que estamos atravesando".

* "Estamos trabajando bien y el jugador lo percibe, y los que no están jugando nos están exigiendo para ponerlos. Eso lo notamos en la semana porque les exigimos que nos muestren que tiene ganas de jugar. El otro día en una práctica de fútbol, los que no iban a estar desde el inicio hoy le dio una tremenda paliza al equipo titular, eso nos está mostrando que si uno se cae hay un compañero detrás. Entre todos nos exigimos y necesitamos la constante exigencia de todos y para con todos. Sentimos que estamos bien, no solo en lo físico sino en lo mental, en lo emocional".

* "Si hay algo que debemos mejorar es perder tiempo en entrar en partido, pero en otros hemos arrancado rápido y bien. Siempre hay cosas para mejorar y lo he dicho en otras ocasiones. Analizar profundamente en qué debemos mejorar después de un partido es muy difícil. Es complicado hacer un análisis, una crítica o una autocrítica. Seguramente charlaremos el motivo de por qué hemos demorado tanto para que la próxima vez entremos más rápido en partido, más allá de que no nos inquietaban mucho".

* "Estamos en un momento que es productivo y no hay que dejar de tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando porque todo lo que se está construyendo en un abrir y cerrar de ojos se puede tumbar, entonces no hay que mirar para otro lado sino el camino que estamos transitando, el del trabajo, no hay otra manera".

Lunes positivo

Domínguez habló de los jugadores que tras superar sus lesiones, podrían volver a trabajar casi con normalidad desde este lunes: "Esperemos que Morelo, a principios de semana y de a poco, se una con el grupo. Lo tenemos que trabajar haciendo una mini pretemporada para que se acomode. Lo mismo que Bernardi, que está más avanzado que Wilson y se sumará este lunes. En cuanto a Bianchi vamos a ver cómo evoluciona esta semana, lo de el fue un poco más lento de lo que creíamos, pero cuando esté listo lo va a saber, y a partir de ahí tomaremos la decisión que haya que tomar".

Uno ya es realidad, otro está en la gatera

Figura y goleador. Alexis Castro festeja su gol con Escobar y Delgado. Con tres goles, es el máximo artillero del equipo. Foto: Mauricio Garín

Eduardo Domínguez habló de dos jugadores que se incorporaron hace poco tiempo. Uno de ellos es Alexis Castro, que ya se "metió" en el equipo a fuerza de goles (ya lleva 3 y es el goleador) y el otro es Cristian Ferreira, que todavía no pudo debutar con la camiseta rojinegra.

Alexis Castro: "Se ha adaptando rápido, es un jugador muy inteligente, sabe cuándo ingresar al área, cuándo tiene que esperar, cuándo tiene que esperar y recibir afuera, y todavía lo puede hacer mejor, pero confiamos en sus capacidades. Obviamente valoramos que se está expresando de la mejor manera y que le esté yendo bien. Es un gran jugador, siempre lo hemos mirado y particularmente tengo una visión de que puede aportar mucho. Tiene que seguir trabajando porque se pone en la cabeza objetivos más rápidos que los habituales, pero es cuestión de paciencia y tiempo, no hay que apresurarse porque estaríamos dando un paso en falso, lo mismo para los chicos o para los grandes que quieren regresar".

Cristian Ferreira: "Nos da frescura, nos da individualidad, un gran remate, la experiencia de saber jugar en un equipo grande. Le tenemos que exigir que nos obligue a ponerlo. Recién se está recuperando de una lesión muy larga que tuvo y lo tenemos que llevar de a poco. Sabemos el potencial que tiene y lo que puede dar, confiamos mucho en el. Es un chico que tiene que crecer y lo está buscando en este club, y bienvenido que sea con el equipo ganando, que es mucho más favorable para el, pero hay que darle tiempo, recién hace una semana que está con nosotros".

Sábado

Los sabaleros volverán a jugar un día sábado. Será el 13 de marzo, a las 21.30, visitando en La Plata a Estudiantes en lo que será la primera vez de Colón jugando en el estadio Uno, el magnífico escenario que ha sido construido a nuevo en el bosque platense. Cuatro días más tarde, el miércoles 17, Colón jugará por Copa Argentina ante Argentinos Juniors por los 16avos de final de dicha competición.