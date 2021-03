Patricia Mounier: "Las modificaciones en Ganancias serán una gran ayuda para el bolsillo de los trabajadores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La diputada nacional por el Frente de Todos por Santa Fe y dirigente gremial del Sadop apuntó la urgencia en el tratamiento del proyecto del cambios en el gravamen al salario. Además, resaltó la prioridad de la agenda educativa, tanto por el regreso de la presencialidad como del acompañamiento al sector docente. Y advirtió la necesidad de otorgar un tratamiento transversal a las políticas y programas sobre violencia de género.

La diputada nacional por el Frente de Todos por Santa Fe y dirigente gremial del Sadop, Patricia Mounier, evaluó la actuación legislativa en el 2020 y se refirió a las prioridades del 2021. En línea con los lineamientos expuestos por el presidente Alberto Fernández para el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, destacó la trascendencia que tendrá la agenda educativa, tanto por el regreso de la presencialidad como por el acompañamiento salarial de los docentes. Además, resaltó la necesidad en el cumplimiento de los programas en materia de género, en pos de abordar transversalmente la violencia social.

-¿Cómo analizó el discurso del presidente, días atrás, ante la Asamblea Legislativa?

-El discurso tuvo dos partes. En primer lugar, un balance de lo actuado en este primer año de gestión, fundamentalmente, con motivo de las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo en base a la pandemia, ya que todo el proyecto de trabajo con el que asumió el gobierno se tuvo que ir modificando. De esas políticas, rescato la creación del IFE y los ATP junto a las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud.

En segundo lugar, el presidente planteó una serie de proyectos primordiales para este año. Especialmente, pidió que se trate con urgencia la modificación del impuesto a las ganancias, que efectivamente empezaremos a tratar en comisiones a partir de esta semana. En materia educativa, instó a trabajar en dos nuevas leyes: financiamiento educativo y educación superior, que me parece que son dos temas que van a generar debate, no solo de la comunidad educativa, sino también del conjunto de la sociedad. Además de plantear una serie de cuestiones, de las cuales algunas ya están en el Congreso, como la reforma judicial y el cannabis medicinal.

-Las modificaciones del impuesto a las ganancias hace que sea uno de los proyectos que se impulsarán en el Congreso. ¿Qué espera de la discusión parlamentaria? ¿Cuáles son las sugerencias que plantean desde la extracción sindical?

-Tenemos muchas esperanzas en que la iniciativa se concrete en el mes de marzo. Esta semana, habrá encuentros de Sergio Massa con la CGT y la Corriente Federal de los Trabajadores para estudiar el impacto fiscal de las modificaciones. También, comenzarán las reuniones informativas en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo. La oposición, por su lado, sostuvo que iba a acompañar el proyecto, aunque probablemente tenga sus propias modificaciones.

Los diputados de extracción sindical planteamos al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, una serie de modificaciones que nos parece que haría mucho mejor el proyecto que, por el momento, abarca a un millón cuatrocientos mil trabajadores argentinos. Algunos de estos planteos fueron no incluir el aguinaldo, las horas extras y una serie de adicionales dentro del cómputo del impuesto. Muchas veces esto es algo que forma parte de las paritarias, ya que se discute un incremento que luego termina influyendo en el descuento de ganancias. O lo que sucedió recientemente con empleados de Toyota, que rechazaron hacer horas extras porque el trabajo es mayor pero la remuneración es igual o menor.

De todos modos, como principio básico, nosotros sostenemos que el salario no es ganancia. Pero, en estos momentos, esas modificaciones resultan en un beneficio para el bolsillo de una gran cantidad de trabajadores (activos y jubilados), que de igual modo, no deberán dejar de lado las paritarias y los incrementos salariales.

-¿Cómo valora el trabajo en cuanto a la agenda educativa en Diputados, donde es secretaria de la Comisión? ¿Qué aspectos fueron parte del tratamiento en el 2020 y cuáles serán los principales de cara al próximo año?

-El año pasado tratamos tres temas principales. En primer término, la modificación de la ley nacional de Educación en su artículo 109 para validar la educación a distancia como modalidad de enseñanza oficial durante el 2020. Luego, el programa de recuperación de trayectorias escolares para alumnos y alumnas que no pudieron sostener el vínculo pedagógico con sus docentes, fundamentalmente, por falta de conectividad y equipos tecnológicos. Y actualmente, seguimos trabajando proyectos relacionados a la conectividad, ya que entendemos que para garantizar el derecho a la educación es necesario garantizar la conectividad.

Para este año, también hay una serie de propuestas. Una de ellas es una surgida de la paritaria federal docente, donde se aprobó la conformación de un observatorio de la vuelta presencial a escuelas, del cual formaré parte en representación de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

-¿Qué habrá que hacer allí?

-Debemos enfocarnos en analizar de qué forma volvemos a las aulas. Muchos sostienen que el año que pasamos es para olvidar. Por el contrario, creemos que debemos aprender de todo lo que vivimos. Para ello, nos enfocaremos en evaluar cómo se sostienen las trayectorias escolares, cómo recuperar los contenidos que se perdieron y, en la práctica, garantizar el funcionamiento de los protocolos.

En líneas generales, todas las provincias coinciden en hacer una mixtura entre presencialidad y virtualidad, incorporando alumnos de a poco. En algún momento, recuperaremos la habitualidad a la que estábamos acostumbrados, aunque por ahora es algo bastante difícil de ver.

Fundamentalmente, lo que las familias deben saber es que ante la primera luz amarilla en una escuela, la decisión es volver para atrás. Es decir, si aparecen contagios en las aulas, vamos a tener que recurrir nuevamente a la virtualidad.

Además, es prioritario acompañar a los docentes. Ante la Asamblea Legislativa, el presidente pidió un aplauso para todos los trabajadores que se encargaron de sus tareas durante la pandemia, y los docentes hicieron un esfuerzo enorme en ese sentido. Cuando no se pudo virtualmente, muchos se encargaron de ir hasta la casa de cada familia para llevarles tareas y ver cómo estaban para sostener el vínculo.

Esperamos que estos esfuerzos sean valorados en paritarias, demostrando con políticas claras su importancia. Por el momento, en la paritaria federal docente se alcanzó un acuerdo importante sobre incremento salarial y el incentivo docente. Pero esta instancia plantea un piso, que luego deberán discutir las provincias cada una por su lado. Obviamente, todos esperamos que las propuestas vayan acorde al aumento de precios, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

-La modificación sobre la modalidad a distancia en la ley de educación estaba prevista para la emergencia de la pandemia, pero muchos sostienen que esto es algo que llegó para quedarse en cuanto a la organización escolar, al menos en forma alternada. ¿Cómo afecta este cambio en el sistema a los trabajadores? ¿Qué se hizo y que hay que hacer para acompañarlos?

-Lógicamente, la llegada de la pandemia demostró todas las desigualdades de golpe, por lo que debimos subsanar muchas cuestiones legislativamente.

En el caso de los docentes, tuvieron gastos extras que no estaban previstos como los de servicio, conectividad y equipos tecnológicos. Fundamentalmente, el caso de las mujeres, que debieron ocuparse de las clases virtuales y también de las tareas de cuidado, atendiendo a las actividades a toda hora del día, duplicando la jornada de trabajo.

Por eso, el año pasado, apuramos el tratamiento y la aprobación de la ley de teletrabajo, ya que todo se sigue rigiendo por la ley de contrato de trabajo, pero esta nueva norma aclaró cuestiones relacionadas a la jornada laboral, la desconexión digital y las obligaciones de ambas partes.

Además, algo muy importante, es que es la primera normativa laboral que reconoce las tareas de cuidado como un trabajo, permitiendo que quien se encuentre a cargo de sus hijos pueda interrumpir la jornada para dedicarse a ello.

Comités Mixtos

Mounier destacó el planteo de la cartera nacional de Trabajo para elaborar un proyecto de Comités Mixtos de Seguridad, Salud e Higiene en el trabajo. "Es un proyecto que he presentado personalmente en noviembre del año pasado, ya que lo considero un ámbito fundamental para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan discutir junto a los empleadores sobre las condiciones de trabajo. Hoy, solamente Santa Fe y provincia de Buenos Aires cuentan con esta herramienta".

Violencia de género, una tarea de todos

-En el último tiempo se lograron sancionar leyes importantes en materia de género como la ley Micaela, IVE, Mil Días y Paridad, pero lamentablemente la violencia hacia mujeres sigue siendo un tema urgente. ¿Cómo cree que se debe continuar?

-Nuevamente, rescato el planteo del presidente convocando a un gran consenso social para luchar todos contra la violencia, porque esto no es un tema que tenemos que resolver solo las mujeres, sino que tenemos que estar todos implicados. Lamentablemente, todos los días nos seguimos enterando de femicidios y maltratos, derivada de un tratamiento de parte de los medios que es preocupante porque muchas veces cae en una tratamiento puramente estadísticos, como pasa también con los contagios de Covid.

En el Congreso existen un sinfín de proyectos donde fundamentalmente se apunta a la creación de programas de protección a la víctima, ya que es la principal perjudicada porque además de ser víctima es quien tiene que buscar una solución ante la falta de respuestas del Estado nacional, de las provincias y la Justicia.

Además, tanto el ministerio de Mujeres de Nación como la secretaría de Género de Santa Fe cuentan con una serie de proyectos y programas para trabajar en ese sentido. Aún así, creo que es necesario fortalecer la capacitación de género enmarcada en las leyes existentes, como la ley Micaela. Durante las últimas semanas, leímos que la Corte Suprema rechazó instruirse según lo ordena la norma. Esto es muy grave. El Poder Judicial debe tener perspectiva de género en sus fallos, no solamente incorporar más mujeres.

En esa línea, el año pasado presenté un proyecto, que fue aprobado, donde invitamos a adherir a las capacitaciones a los gremios y las centrales obreras. Considero que la capacitación para trabajar el tema de las violencias debe ser un asunto transversal de todos los actores de la sociedad, donde no solo se escuche pasivamente a un orador, sino que se abra el debate para analizar en profundidad por qué ocurre lo que ocurre.

El debe y haber de la provincia

-En el plano provincial, ¿cómo ve al gobierno de Omar Perotti?

-Creo que el gobierno de la provincia ha logrado acompañar muy bien todo lo que tiene que ver con la pandemia. Me parece que hubo una articulación de acciones con el gobierno nacional que han sido importantes para el sector de salud. Y también hubo una clara decisión de ayudar a comercios y pymes frente a la paralización de actividades.

Por otra parte, rescato que se haya logrado la ley de paridad, donde el gobernador Perotti se encargó de incluir la fórmula de gobernador y vice en la fórmula de ese proyecto, lo que me parece un acierto muy importante porque era una tarea pendiente.

En materia educativa, creo que la implementación del Boleto Educativo Gratuito es una enorme política pública del gobierno provincial. Es un acierto que se pueda garantizar, a través de la inversión del Estado, más derechos para estudiantes y un beneficio para docentes y asistentes escolares.

-¿Qué le parece que aún falta?

-Creo que en contexto de pandemia es difícil analizar las intenciones de gobierno y lo que realmente pudieron concretar. Siempre suena a que es poco. Pero porque en realidad, tanto a nivel provincial como nacional, había una serie de proyectos que quedaron postergados porque apenas asumieron llegó la pandemia. Por lo tanto, los presupuestos debieron ir a atender las demandas de los ministerios de salud. Entonces, todo eso hizo que queden pendientes un montón de decisiones. Yo confío que este año, donde seguiremos superando de a poco esta crisis, se puedan retomar las ideas presentes al momento de asumir. Obviamente, la gente espera una rápida recuperación de la economía que se vea reflejada en los salarios. Creo que ese es el punto de partida para poder avanzar en otras líneas.

Vacunación VIP

"Fue un error imperdonable, era algo que no debía ocurrir. Creo que Ginés fue un excelente ministro, de los mejores que tuvimos. Se puso la pandemia al hombro, articulando el sistema de salud de forma federal y conduciendo el operativo de vacunación más importante en la historia del país. Pero el presidente tomó la decisión de pedirle la renuncia ante lo sucedido y, aunque fue doloroso, me parece que fue lo correcto. Ese tipo de errores no se pueden cometer, sobre todo en un contexto de extrema susceptibilidad para toda la población. De todos modos, la política sanitaria está intacta y creo que Carla Vizzotti hará un buen trabajo al frente de la cartera".

Elecciones y PASO

"Hay quienes están a favor y quienes en contra. Yo creo que si el motivo es sanitario, se deberá debatir. Las PASO son una buena oportunidad de democratizar los partidos políticos. Pero llegado el momento, habrá que discutir en qué situación nos encuentra la pandemia".

Futuro personal

"Mi mandato termina el 19 de diciembre. Obviamente, una siempre desea continuar. Además, siento que no he tenido mucho tiempo, porque a los veinte días de haber asumido empezó la pandemia. En lugar de estar en el Congreso y poder recorrer el territorio provincial, tuvimos que quedarnos a trabajar desde nuestras casas. Claramente no es lo mismo. Es difícil hacer política a través de una pantalla. Pero creo que todavía no es el momento de hablar de estas cuestiones. Es un momento complejo, donde el interés primordial de la sociedad es su situación económica y laboral, y no en las candidaturas"