Tras casi tres meses de cierre por la pandemia

Alemania comienza con la reapertura de la economía

Empiezan a abrir los comercios no esenciales. Desde hoy cada persona tendrá derecho a un test rápido gratuito a la semana para controlar la pandemia. Sin embargo, no están siempre disponibles.

Crédito: Imagen ilustrativa

Alemania reabre este lunes algunos comercios no esenciales tras casi tres meses de cierre por la pandemia y permite reuniones privadas de hasta cinco personas en domicilios dentro del tímido primer paso hacia la desescalada de las restricciones y en medio de cierto escepticismo ante un nuevo repunte de los contagios. Tras una fase en la que los contagios tendieron a la baja -lo que pudo haber sido un resultado de las restricciones- la tendencia parece haberse revertido. Ahora se observa una ligera tendencia al alza lo que ha sido atribuido a la presencia de nuevas variantes del virus. Además, si la incidencia semanal supera los 100 contagios por cada cien mil habitantes se reactivarán las medidas. La incidencia semanal del coronavirus en Alemania subió en las últimas 24 horas de 66,1 a 68,0 contagios por 100.000 habitantes, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En total se registraron 5.011 nuevos contagios y 34 desenlaces mortales, lo que representa la cifra baja en lo que va del año en cuanto a fallecimientos se refiere. Hace una semana el RKi había anotado 4.732 infecciones y 60 muertes. Tenés que leer Coronavirus: Alemania mantendrá las restricciones hasta fines de marzo Las librerías, que se han mantenido permanentemente abiertas en Berlín y en Sajonia-Anhalt, pueden abrir a partir de hoy en los otros catorce estados federados. Las floristerías y las tiendas de jardinería también se ven beneficiadas por la estrategia de apertura con limitaciones del número de clientes por metro cuadrado. Las peluquerías ya habían abierto una semana antes mientras que otros servicios que implican cercanía corporal podrán volver a ofrecerse, aunque en muchos casos con la realización de frecuentes test rápidos. Desde hoy, además, todos los ciudadanos tendrán derecho a uno de estos test rápidos gratuito a la semana. Los encargados de dispensarlos serán las farmacias, pero muchas ya han pedido más tiempo para poder estar preparadas y no en todos los casos están disponibles los test. La responsabilidad de su distribución recae sobre las autoridades regionales. El gobernador de Baviera, Markus Söder, hizo hincapié en los medios públicos esta mañana que eso supone para cada estado federado tener preparados y financiar cientos de millones de test rápidos. Desde el fin de semana se venden también test similares en los supermercados, aunque se agotaron muy rápidamente. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

