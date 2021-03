Isabel II pronunció un discurso en el Día de la Commonwealth, y ¿envió un mensaje a Meghan y a Harry?

Con vestido azul de Angela Kelly y chaqueta a juego, Isabel II ha grabado un mensaje incluido en el programa especial que este domingo emitió la BBC, A Celebration For Commonwealth Day, y en el que participan otros miembros de la familia real británica, desde Kate a Camilla o el príncipe Carlos.

La reina, esta vez, no se ha sentado en su despacho del castillo sino que lo ha hecho en uno de los bancos de St. George's Hall, un lugar, destruido en el incendio que afectó a Windsor en 1992, con mucho significado. Aquí celebraron Meghan y el príncipe Harry la recepción de su boda junto a 600 invitados, y aquí presentaron a Archie poco después de su nacimiento. Aquí, Isabel II ha hablado este domingo sobre la importancia de la amistad y de mantenerse unidos y conectados, aunque sea de forma virtual, en estos tiempos inciertos.

