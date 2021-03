https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.03.2021 - Última actualización - 11:39

11:32

También estará ubicada en el predio deportivo sabalero a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario. En los próximos días contratarán le empresa local que hará todo el movimiento de suelos.

Además de la de fútbol artificial con 105 por 70 "Deme dos": Vignatti también compró el sintético para hóckey También estará ubicada en el predio deportivo sabalero a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario. En los próximos días contratarán le empresa local que hará todo el movimiento de suelos. También estará ubicada en el predio deportivo sabalero a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario. En los próximos días contratarán le empresa local que hará todo el movimiento de suelos.

En lo que significa una clara apertura y cambio de paradigma, seguramente pensando en las elecciones que se vienen en el Mundo Colón cuando termine este campeonato, el presidente José Néstor Vignatti adquirió en la Capital Federal la cancha profesional de césped sintético, que también estará emplazada en el predio deportivo sabalero. Es decir que Vignatti cerró la compra de dos canchas de césped artificial, una con las medidas profesionales para fútbol (105 x 70) y otra para el hockey sabalero.

Tal como se viene explicando, la idea es ocupar el espacio físico rojinegro que está lindante al CRAI, el club de rugby. En principio, es el próximo paso que debe definir la Comisión Directiva del Club Atlético Colón. Una vez cerrada la doble compra del césped artificial (para fútbol una y para hockey otra), la entidad del barrio Centenario deberá contratar una empresa constructora local para realizar todo el movimiento de suelo que se exige para poder montar este tipo de materiales. "Hay un instructivo específico de todo lo que hay que hacer; después vienen ellos desde Buenos Aires y colocar la estructura", comentan los dirigentes.

Sin dudas que, acorde al costo de metro cuadrado de ese tipo de superficies artificiales, se habla de una inversión "muy importante" en dólares para "cambiarle la fisonomía" a ese sector del predio deportivo que está montado al costado de la Autopista Santa Fe-Rosario, donde están las canchas de fútbol, los vestuarios, gimnasios y donde se acaban de construir unos 600 metros cuadrados para ampliar las comodidades: una lavandería industrial propia, máquina de hielo y un salón de uso múltiples, además de lo que llaman "una obra silenciosa" con el tema del gas para todo el sector.

En diálogo con El Litoral, Rodrigo Javier Montero comentó que "el hockey en Colón esta desde hace 13 años aproximadamente y compitiendo en la Asociación Santafesina de Hockey (ASH) desde hace unos 9 años. En las categorías competitivas tenemos el siguiente relevamiento. Infantiles: 22 chicas; Sub 12: 18 chicas; Sub 14: 15 chicas; Sub 16: 20 chicas; Sub 19: 13 chicas; Plantel Superior: 27 chicas. Todas jugando partidos oficiales desde la ASH para jugadoras femeninas", explica.

Pero además, desde hace dos años, están participando tres chicos de 10 a 12 años como objetivo formativo, ya que el proyecto de tener hockey para varones está instalado en el club. "Claro que eso llevará un tiempo distinto de preparación", agrega. "Asimismo, tenemos Mamis ASH que son aproximadamente 20 y tenemos Mamis Hockey participando en otra asociación Acesamh (Asociación Civil Encuentros Santafesinos Amistosos de Mamis Hockey) que son otras 30 jugadoras aproximadamente", explica Rodrigo Montero ante la consulta de este diario. Las medidas profesionales de una cancha de hockey son las siguientes: 92 metros por 50/55 metros.

La decisión política de la Comisión Directiva de incursionar en el básquetbol profesional de la Liga Argentina comprando una plaza y armando toda la estructura de ese deporte en el club, sumado a esta apuesta por el hockey marcan que hubo un cambio de rumbo en la gestión institucional.

Ese viejo axioma de "A Vignatti sólo le importa el fútbol profesional y nada más; el resto no existe" se le contraponen estas últimas decisiones de apertura a algunas disciplinas deportivas, como puntualmente son el básquetbol y el hockey por ahora.

Algunos analizan que se trata de un paquete de medidas pensando a futuro, con elecciones a la vista una vez que termine el actual campeonato a finales de mayo, antes de la Copa América. Otros afirman que hace tiempo José Vignatti viene escuchando a pares de CD y reflexionando acerca de necesidades estructurales que demandan algunas disciplinas deportivas, pensando en un Colón más grande en ese sentido.

Por lo pronto, sea un convicción o por obligación, Colón se jerarquiza como cualquier institución que invierte. En este caso, con el "Deme dos" de Vignatti: compró la cancha de fútbol con césped artificial de medidas reglamentarias y también el piso sintético para jugar al hockey. Todo estará enclavado en el predio de la Autopista.