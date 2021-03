https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.03.2021 - Última actualización - 13:30

El proceso de vacunación contra la covid-19 sigue su marcha. Hay 100.000 personas vacunadas sobre un total de 1.200.000 priorizadas por su edad, sus trabajos o sus condiciones de salud

Siguen las inoculaciones en Rosario Se llegó a 100.000 personas vacunadas contra el coronavirus en la provincia El proceso de vacunación contra la covid-19 sigue su marcha. Hay 100.000 personas vacunadas sobre un total de 1.200.000 priorizadas por su edad, sus trabajos o sus condiciones de salud. El proceso de vacunación contra la covid-19 sigue su marcha. Hay 100.000 personas vacunadas sobre un total de 1.200.000 priorizadas por su edad, sus trabajos o sus condiciones de salud

En tanto, un grupo de docentes fue vacunado contra el covid-19 este lunes en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario en el Paque de la Independencia. Estos trabajadores se inocularon con la vacuna china Sinopharm recomendada en menores de 60 años. En tanto, se espera la llegada de una nueva partida de la Sputnik, usada tanto en mayores como en menores de 60, para vacunar en el mismo lugar. Esto sería el miércoles tras el arribo de 30.600 dosis nuevas del medicamento ruso.

La ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, habló con los medios sobre este proceso sanitario. Se refirió al público objetivo que se priorizó para vacunar de 1.200.000 personas sobre los 3.500.000 habitantes en la bota: “Es personal de salud, mayores de 60, fuerzas de seguridad, docentes y (personas de) 18 a 59 con comorbilidades. Toda esa gente para nosotros es la más vulnerable. Esas son las que sí o sí queremos vacunar urgente. No quiere decir que eso nos dé inmunidad de rebaño. Para tener inmunidad de rebaño, necesitamos un 70 por ciento de la comunidad vacunada. Hoy superamos los 100.000, pero tiene que ver con las vacunas llegadas”.

Martorano aseguró que a los maestros que superan los 60 años que no pueden recibir la Sinopharm se les aplicará una dosis de otro tipo: “Tenemos en los inscriptos unos 700 que son mayores de 60. A estos los vamos a vacunar con otra vacuna, por supuesto. Insisto en que se anoten porque si sus vacunas están, pero ellos no se inscriben, esta es una vacuna voluntaria, no podemos darles turnos”.

Con relación a la cantidad de anotados docentes, comentó: “Estamos en un 50 por ciento de inscripción. Vamos a poner una fecha tope porque tenemos que terminar rápidamente con este grupo. Se ha decidido en esta provincia priorizar la educación, la docencia. Inicialmente son los jardines, primero, segundo y tercero, y escuelas especiales, pero con lo que tenemos podemos seguir avanzando con los asistentes escolares y llegar hasta toda la primaria y quizás un poco más. Se tienen que vacunar urgente”.

En el ala izquierda de uno de los grandes galpones de la Rural se inocula a los docentes. En tanto en el ala derecha, se comenzará el miércoles con los adultos mayores cuando arribe la partida nueva de la Sputnik. “Vienen solamente 30.600 a la provincia. Es poquito. La mitad quedará en la región Rosario”, comentó la ministra.

En tanto, en los distritos municipales se iniciará la vacunación una vez que lleguen las partidas nuevas mencionadas. “Hay compras realizadas. Hay preacuerdos internacionales. Es el insumo más buscado hoy en el mundo. Estas 30.600 las vamos a distribuir equitativamente en toda la provincia. Serán unas 10.000 en Rosario”, afirmó Martorano. Por otro parte, aseguró que en el Galpón 17 se termina por estos días con el personal de salud de lugares sin vacunatorio como bioquímicos y farmacéuticos.