https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.03.2021 - Última actualización - 16:27

16:25

La divisa a la que acceden los pequeños ahorristas mediante compras por homebanking se mantiene como el más caro del mercado, más de $ 14 por encima del que se negocia en forma informal.

Cotizaciones El dólar blue comenzó la semana estable a $ 144 y el "solidario" subió a $ 158 La divisa a la que acceden los pequeños ahorristas mediante compras por homebanking se mantiene como el más caro del mercado, más de $ 14 por encima del que se negocia en forma informal. La divisa a la que acceden los pequeños ahorristas mediante compras por homebanking se mantiene como el más caro del mercado, más de $ 14 por encima del que se negocia en forma informal.

El dólar blue arrancó la semana sin cambios y cotizó a $ 144 vendedor, mientras el "solidario", el que contiene una carga impositiva del 65%, superó la barrera de los $ 158.

El denominado dólar al que acceden los pequeños ahorristas mediante compras por homebanking se mantiene como el más caro del mercado, más de $ 14 por encima del que se negocia en forma informal.

El dólar "ahorro" cerró este lunes, según el promedio del Banco Central, en $ 89,756 para la punta compradora y a $ 95,997 para la vendedora. Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos del impuesto PAIS y del 35% que se pueden deducir de Ganancias se ubicó en $ 158,40, lo que significó un avance de 53 centavos respecto del viernes.

En tanto, el dólar mayorista avanzó veinte centavos respecto del viernes, hasta los $ 90,57, la corrección más baja para un lunes desde la del 8 de febrero pasado, con lo que acumuló un alza de del 7,5% en el año. Como suele ocurrir en cada inicio de semana, el tipo de cambio se ajusta teniendo en cuenta los días sin actividad de sábado y domingo.

El volumen operado en el segmento de contado llegó a US$ 196,4 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 16 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 135 millones.

En la primera semana de marzo las ventas de los exportadores de cereales y oleaginosas sumaron US$ 593,5 millones, la cifra más alta desde la segunda semana de enero pasado. Sólo el viernes, exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron US$ 158,6 millones en el mercado de cambios y el Gobierno espera que este ritmo continúe para que el Banco Central recupere reservas internacional.

Entre los factores que más está influyendo en esta tendencia es el valor de la tonelada de soja en el mercado de Chicago, donde este lunes trepó a US$ 530 para los contratos de entrega en mayo, acumulando un incremento superior al 70%.

En la actualidad, las reservas internacionales del Central superan los US$ 39.800 millones, aunque según la consultora Ecolatina el valor neto apenas supera los 4.000 millones.

En cuanto a las variables financieras, el dólar "contado con liquidación" (CCL) operó con una baja del 1,3% a $ 145,85, con lo que la brecha se ubicó apenas por encima del 60%. En tanto que el dólar Bolsa o MEP registró una leve suba y se ubicó en $ 146,02 y la brecha llegó al 61%.