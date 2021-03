Municipios y comunas hacen cálculos por la menor recaudación con el cambio en Patente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

De acuerdo a la emisión original los gobiernos locales preveían aumento del 75% por el tributo con respecto al 2020. Ahora, la estimación es una suba del 47,8%. Caída de 2.067 millones en la recaudación total. Alivio para los titulares de vehículos.

El límite al aumento de la Patente Única sobre Vehículos y el cambio en el criterio de coparticipación del tributo impacta en las previsiones de municipios y comunas de toda la provincia. Son más de dos mil millones la estimación sobre la menor recaudación por la decisión de atemperar la suba que- de no haber modificado la norma- dispuso aumentos de hasta el 180% en el impuesto. La nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo determinó que los vehículos con año de fabricación 2020 o anterior, el aumento del impuesto no podrá superar el 40% de lo emitido el año anterior. En tanto, para los vehículos con año de fabricación 2021, el monto del impuesto 2021 no podrá superar en más de un 30% al monto del impuesto aplicado a vehículos análogos con año de fabricación 2020.

La consultora P&G emitió un paper especial para los municipios y comunas con las explicaciones de los cambios. El dato que sobresale es que sin el tope el aumento previsto por patentes era del 75% con respecto al 2020. Con la nueva ley, la suba será del 47,8% combinando efecto de emisión más los cambios de coparticipación. El porcentaje de la suba es mucho mayor al 29% de inflación previsto en el Presupuesto 2021 e incluso a la estimación de privados del 40%.

"Debido a que el tope establecido para el aumento opera en forma negativa sobre la recaudación de los municipios y comunas, pero el cambio distributivo de la coparticipación del impuesto opera en forma positiva, se estima en un 47,8% el aumento para 2021 para el total de municipios y comunas combinando ambos efectos" señala P&G.

Con la emisión del impuesto 2020 llegaron las críticas de titulares de vehículos por la fuerte suba del impuesto que se emite en base al valor de los rodados. El Poder Ejecutivo entonces resolvió atemperar la suba y envió un mensaje a la Legislatura con dos aspectos: límites a la emisión y cambios en el sistema de coparticipación aspecto este último retocado en el paso por las cámaras legislativas pese al no acompañamiento de los senadores del bloque Lealtad ni los diputados justicialistas.

La Patente es uno de los recursos importantes que tienen los gobiernos locales y hasta febrero el 90% del pago se quedaba en la localidad donde está radicado el vehículo. El tributo es de muy bajo impacto en el Tesoro provincial. La reforma sancionada recorta aún el impacto en la provincia ya que se repartirá el 95% de lo recaudado quedando para API el 5% restante para tareas de emisión y trámites bancarios.

Sobre el fin de semana, API informó cómo se aplicará la nueva modalidad con nuevas fechas de vencimientos e incluso cómo se devolverá o reconocerá al titular del vehículo que haya abonado la Patente en base a la vieja redeterminación. Hasta anoche en la página de API aún no estaba disponible la impresión de boletas de este año, ni tampoco los nuevos montos tampoco estaban cargados en el sistemas de homebanking. "Estamos trabajando en la reliquidación y apenas se termine el proceso se envían los padrones al banco" dijo el titular de API, Martín Avalos, a El Litoral. "No se emiten boletas nuevas, se deberá utilizar la credencial de pagos que está abajo a la derecha de la boleta ya emitida y distribuida", agregó el funcionario.

La Patente Única sobre Vehículos es un impuesto de determinación anual y los topes dispuestos en la ley sancionada se aplican al total anual del impuesto. Por eso, el primer cálculo que deberá realizar la API es determinar el nuevo importe anual 2021 del impuesto. A partir de allí se aplican los mecanismos para el cobro en las restantes cuotas.

Avalos informó que "todos aquellos que hayan abonado alguna de las cuotas antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa, en la medida que la misma sea superior al 40 por ciento, el pago en exceso será computado como pago a cuenta de las cuotas 3, 4, 5 y 6, en ese orden de prelación si subsiste el saldo a favor".

En cuanto a los que hayan realizado el pago total anual, "el reintegro se hará de manera automática a través de una transferencia en la CBU del contribuyente".

Por último, como ya se informó se reprogramaron los vencimientos de las cuotas 1, 2 y 3. La primera vencerá a partir del 5 de abril; la segunda desde el 16 de junio y la tercera desde el 16 de agosto.

El impacto de la nueva determinación del impuesto de Patente será de unos 208 millones de pesos menos en la Municipalidad de Santa Fe, según pudo saber El Litoral de fuentes oficiales locales. La emisión original de Patentes para la ciudad de Santa Fe fue de 1.003 millones y la nueva impresión alcanzará a 767 millones. A esas cifras habrá que añadir algún punto más por la nueva forma de distribución de la coparticipación lo que lleva a que la merma prevista sea de 208 millones.

Moratoria en marcha

El titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Martín Avalos, recordó que "hasta el 31 de mayo se encuentra vigente la nueva moratoria de tributos provinciales que hemos implementado para este año".

Esta nueva moratoria "abarca a todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales: Impuesto Inmobiliario, Urbano y Rural, Patente, Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos; también, alcanza al impuesto del Instituto Becario", enumeró el funcionario.

Avalos insistió en que la medida comprende "a todos los tributos provinciales con la particularidad que está fragmentada en dos tipos de deuda: las deudas que se pueden denominar prepandemia, que son las devengadas hasta el 29 de febrero de 2020; y las deudas de pandemia, que son las que se generaron entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020".

La moratoria fue sancionada por la Legislatura en el marco de la ley tributaria 2021 y la propuesta fue del propio Poder Ejecutivo.

"Las deudas pre pandemia, hasta el 29 de febrero, tienen los beneficios de una reducción de intereses de liquidación; también, en el caso de pago contado se hace una condonación del 80 por ciento de los intereses. Y a su vez se puede pagar de manera financiada en 12, 24, 36 y 48 cuotas con intereses de financiación muy bajos, y también reducción de intereses que van entre el 1 y el 2,5 por ciento mensual de financiación", aclaró Avalos.

Además, el titular de la API añadió a todo ello "la condonación del 100 por ciento de las multas que sean tanto por incumplimientos formales como por incumplimientos materiales".

Con relación a las deudas tributarias generadas en la pandemia, Avalos subrayó que "se van a pagar a valores históricos, sin ningún tipo de interés de financiación" y que se podrán abonar "también hasta en 48 cuotas, sin intereses".

Ganancias

Un trabajador sin cargas con un ingreso mensual bruto de $ 125.000, que dejaría de pagar Ganancias según el proyecto que se discute desde hoy en Diputados verá su ingreso neto anual incrementado en un 3,8%, mientras que uno que ingrese $ 150.000 mensuales brutos recibirá el máximo incremento (7,7%). Así lo señala un informe de IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) publicado a horas del inicio de la discusión en el Congreso.

La iniciativa en discusión alcanza a los empleados en relación de dependencia y los jubilados y en líneas generales busca excluir del ámbito efectivo de aplicación del tributo aproximadamente a la mitad de los contribuyentes actuales de esa categoría (1,2 millones de personas). La propuesta formula, en esencia, una suerte de deducción adicional solo aplicable a los trabajadores dependientes (y una solución equivalente para pasivos) cuya remuneración bruta mensual sea igual o inferior a $ 150.000, cuyo monto será el necesario para que no deban abonar el impuesto, considerando además en estos casos como no alcanzado el SAC (aguinaldo).

Para el resto de los empleados los mínimos y deducciones continuarán siendo los mismos que los vigentes actualmente, excepto para quienes perciban una remuneración de entre $ 150.001 y $ 173.000, para los cuales se faculta al PEN a realizar los ajustes necesarios para evitar que estos trabajadores terminen con un ingreso de bolsillo inferior a los comprendidos en el párrafo anterior.