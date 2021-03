Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Agradecimiento

IVONNE SCOTTA

"Agradezco la aclaración que salió en el diario el viernes pasado. Pero yo saqué la palabra del Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, pág. 717 y dice 'Necrofilia: coito con un cadáver o deseo anormal hacia los cuerpos muertos' y Necrología habla de la lista o revista de las personas notables muertas durante cierto periodo. Y yo me refería a esto. Ustedes habrán visto en otro diccionario. No obstante no estoy enojada y la aclaración me dejó tranquila. Seguiré enviando mis opiniones como siempre. Nuevamente, muchas gracias".

Vergüenza nacional

ALFREDO SALOMÓN

"Lo que ocurre en Formosa con el sufrimiento humillante que el gobernador Gildo Insfrán aplica sin piedad a sus habitantes, sin que el gobierno nacional reaccione para proteger a esa pobre gente, ¿en qué país estamos viviendo que no distinguimos en bien del mal? En estos momentos Formosa es la oveja negra y debería avergonzarnos la manera en que ese gobierno tirano somete a su pueblo con total descaro. Ante el mundo y ante nosotros mismos, no deberíamos permitirlo. Hay que agotar los recursos posibles, y no cruzar los brazos y mirar para otro lado. No podemos hacer como dice el dicho popular: 'no me pegan, no me duele'. Es una vergüenza. Muchísimas gracias por el espacio".

A los repartidores de impuestos

JESÚS DEL CENTENARIO

"¿Ustedes conocen la calle Fray Pérez entre Mariano Cabal y Bolívar? Los repartidores de impuestos como API y de boletas de servicios como Telecom, parece que no la conocen, porque hace tiempo que no reparten los impuestos en esa zona, y tenemos que hacer mucha cola para ir a buscarlos. Digan que todavía hay empleados buenos que ayudan a las personas de la tercera edad. Muchas Gracias".

Sin servicio técnico

LIDIA MONTAGNINI

"Quiero hacer público un problema que tengo con Direct TV. Resulta que hace un tiempo se me rompió el control remoto y me enviaron uno nuevo. Pero no funciona. Entonces pedí que manden un técnico a calibrarlo y me responden que en Santa Fe no tienen personal para hacer esa tarea. Resulta que cuando llamo por teléfono me atienden desde Colombia. Yo no me niego a pagar el service, a pagar lo que corresponda. Pero me pregunto, ¿cómo puede ser que una empresa de esa envergadura no tenga un service en Santa Fe para mandar a hacer este tipo de tareas? Ellos me dan las indicaciones desde Colombia vía telefónica, pero no he podido calibrarlo. Espero que alguien tome cartas en el asunto, sobre todo desde Defensa del Consumidor. Hasta hace dos o tres años tenían un técnico en Santa Fe, pero lo despidieron. Muchas gracias por el espacio"

Uso correcto del lenguaje

HUGO LUIS BONOMO

"Escuchamos miles de mensajes, emitidos por las altas esferal del gobierno, con referencia a la "Violencia de género". Género es el grupo al que pertenecen los seres humanos de ambos sexos, entendido esto desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Las personas no tienen género, tienen sexo. De ahí que la expresión violencia de género es incorrecta. La violencia es cometida por las personas, no por las palabras. Lo correcto es: violencia sexual, o violencia doméstica".

Llegan cartas

La imagen que queremos

JUAN R. BELL

"Dime con quién andas y te diré quién eres". Toda aquella persona que ocupa un cargo, debe mantener una cierta conducta. Si en algún momento comete un yerro, la persona pasa, pero la empresa, instituto u organismo es quien se desprestigia. La gente recuerda a quien representa y dice "la policía es toda una...", "la Universidad de... es una porquería" ya que fulano hizo tal o cual cosa.

Por eso cuando ciertos personajes de la política argentina, hacen lo que hacen, además de desprestigiarse ellos, perjudican al país y a todos los ciudadanos. Eso es lo grave de los "personajes" que están en el gobierno. Ahora se ha incorporado un ex futbolista y lo triste es que se le trata de justificar.

Todas las personas quedan siempre prisioneras de sus palabras y son las frases que se graban. Recordamos aquella de hace años "Hay que pasar el invierno". Pasó, vino la primavera, el verano, el otoño y nuevamente el invierno y no vimos nada. Por las dudas tuvimos el Bono Patriótico 9 de Julio, que quien necesitaba comer, lo tuvo que mal vender y los que tenían dinero, al comprarlo hicieron grandes ganancias. Cuando la ex presidente sale al exterior y abre la boca, nos hace temblar. Ningún gobierno nos ha dejado tan mal parados como el recién pasado y el actual.

Nuestra imagen está por los suelos. A lo chanta se le ha agregado lo guarango, chabacano y soez. ¿Ésta es la imagen que queríamos para el país y para nosotros? En las próximas elecciones los votaremos igual ya que nos venderemos a bajo precio de la necesidad. Luego lloraremos durante cuatro años. ¡Reaccionemos!

Los viejos, ¿en desuso?

ANA S. CARRASCO

No se comprenden bien las razones por que las cosas "viejas" son despreciadas por la gente. Desde hace un tiempo, hay como un rechazo a dichos, actos y actitudes que eran vigentes unos años atrás. No sabemos y si hay alguien que lo sabe, no lo dice, pero el tiempo "corre" más rápido que antes. La ciencia y la tecnología han traído grandes ventajas, pero también nos ha cambiado casi radicalmente la vida. Lo que antes era algo importante, como el respeto, ha caído en desuso. Se nota que hay una desesperación por la comunicación con otros seres. Eso ha sido ¿una ventaja? ya que ha "roto" el aislamiento y el abandono. Es que los teléfonos celulares se utilizan por millones, conectando a las personas.

Pero si analizamos los índices de esa maravilla, con seguridad que no están los números de los abuelos. Están los amigos/as, conocidos/as, vecinos/as y compañeros/as de trabajo, pero los "nonos" en los geriátricos, no figuran. O sea que las cosas han variado, pero no tanto. ¿Quién se acuerda de esos "viejos" sino para que les "tiren" unos pesos? Pero tiene gran uso entre los jóvenes que se comunican con otros para hacer citas o simplemente para romper el aburrimiento. Entonces lo que se inventó para dar seguridad o usar en las emergencias, se transformó en un pasatiempo.

No tenerlo es como haber llegado de un viaje interplanetario. Nos miran como bicho de otro estanque. Estamos mal utilizando los avances de la tecnología por la necesidad de entretenimiento y soledad que da la ciudad. Todo lo que se usa en exceso, perjudica. Así la droga, en pequeñas cantidades se usa en medicina para curar, en gran volumen, mata. La bebida en Rusia, salva vidas ya que las tremendas temperaturas del invierno, se combate con vodka. Pero en verano solo va destruyendo el organismo. Y así, todo en exceso, mata.