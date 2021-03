Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.03.2021

19:32

Turnos para vacunar

LIDIA MONTAGNINI

"Me comunico por el otorgamiento de tunos para vacunarse. Les pido a los encargados del operativo que otorguen los turnos 24 hs. antes. Hay gente mayor de 88, 89 años que necesita ser acompañada. No puede ser que los llamen a las 8 o 9 de la mañana, para decirles que a las 2 de la tarde tienen un turno. La gente que los acompaña es gente que está trabajando. Sea en el comercio, en la administración, o donde fuere, siempre hay que pedir permiso el día antes. Por favor, que alguien ponga orden en esto, porque así es un manoseo. Se trata de gente mayor, no pueden arreglar en tan pocas horas el traslado hasta el centro de vacunación. Espero que algún funcionario ponga cartas en el asunto y se resuelva a la brevedad. Que tengan una buena semana. Gracias por el espacio".

Una nación de ovejas

ALFREDO SALOMÓN

"Tenía razón el periodista y escritor Murrow cuando sentenció: 'una nación de ovejas genera un gobierno de lobos'. El presidente de la Nación cuando leía, recientemente su discurso ante la Asamblea Legislativa, era provocador y negativo. No levantaba los ojos para comunicarse con quienes lo estaban presenciando, lo que significa que no sabe leer. ¿No dice que es profesor? ¿Tiene título docente? ¿No sabe que la función presidencial es de tiempo completo? La ley nacional sobre incompatibilidad no le permite simultáneamente tener dos funciones y cobrar por ambas. ¿La gente no se da cuenta de cómo viola la Ley? La máxima autoridad nacional debería ser un ejemplo. Soy un ciudadano que expresa lo que ve y lo que siente. Muchísimas gracias por el espacio".

Llegan cartas

8 de marzo, Día de la Mujer

HUGO LUIS BONOMO

En su día, unimos la mujer y el agua, como generadoras de vida. Este es nuestro sentir, y fundamenta este pensamiento, dedicado a la mujer y al agua.

La madre es el agua, y el agua es la madre. El agua se unió a la tierra para que nazca la vida; toda la vida que vive en nuestro mundo, y entre la cual, están nuestras vidas. Gracias a nuestras madres; a una en el amor y el recuerdo infinito, y a la otra, para que siempre viva; generando vida.

El agua ha sido vinculada en las distintas religiones y filosofías con las emociones y la energía femenina, debido a que ambas son fuentes de vida y creación. Es a través de este elemento que circula la energía vital y mantenerlo en armonía es fundamental para preservar la existencia en la tierra. Se puede decir que de las mujeres y del agua, depende el futuro de la humanidad

Nosotros, y la vida, navegan sobre el agua desde siempre, y para tener dimensión de su importancia, de su dimensión histórica y del comienzo de la reivindicación histórica de los derechos de la mujer, y su valoración actual; escuchen el relato de Ryszard Kapuscinski, un maestro del periodismo; "El agua era objeto de especulación, una mercancía del mercado negro. Especulando con ella, la gente ganaba grandes fortunas o se arruinaba. En aquel entonces se impusieron una serie de costumbres que sólo la Revolución logró abolir. Reservada para hombres casados, la mujer no tenía derecho al agua. El que acababa de ser padre de un hijo varón le casaba con una muchacha adulta. Como hombre casado, al recién nacido le correspondía una ración de agua. Era la manera de enriquecerse de aquellas familias en cuyo seno nacían muchos varones. Sólo en 1925, en el Primer Congreso de los Soviets del Turkestán, se promulgó el revolucionario decreto en virtud del cual se prohibían los matrimonios de recién nacidos y se otorgaba a la mujer el derecho al agua". A partir de allí; se recobró la coherencia, y la comprensión universal de que la mujer y el agua son indispensables para la vida.