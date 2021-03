https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.03.2021

Mirada desde el sur Cristina y Gardel Confrontados en el mismo espejo que hace 10 años, conviene repasar qué decía la figura relevante de aquellos y de estos días. Su discurso es testimonio y memoria para el sur santafesino.

En el sur santafesino pocas cosas son tan serias y permanentes como el grano, las terminales portuarias, los campos de explotación mixta, la zona núcleo, las empresas que producen maquinaria para esos rubros y la especulación inmobiliaria. Ni revoluciones tempranas ni Sierra Maestra. Cotizaciones y alzas y bajas. Confrontados en el mismo espejo que hace 10 años, conviene repasar qué decía la figura relevante de aquellos y de estos días. Su discurso es testimonio y memoria para el sur santafesino.

YO QUIERO A ESE "YUYITO"

(NOVIEMBRE 3, 2011. CFK en la Cumbre del G-20 en Cannes) Cristina expuso ante el foro del sector empresario de la cumbre del G-20. Encabezó el panel sobre "Seguridad alimentaria". Allí, manifestó que "si los que lideran el mundo no dan soluciones clave en materia financiera", lo que gana "es la especulación". El discurso de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner, la muchacha del arrabal platense, en la cumbre del G20 en Cannes es translúcido, pero no incoloro ni insípido. No es agua. Es la confesión. Su confesión. Era el año 2011.

PAROLE, PAROLE, PAROLE…

CFK decía:…"He escuchado hablar de desarrollo, crecimiento, pero no puedo antes no reivindicar un poquito el género, frente a la expresión del señor Polman que nos quiere llevar a trabajar al campo, estamos dispuestas a colaborar las mujeres con el trabajo en el campo. Me hace acordar un poco cuando querían llevarnos únicamente a la cocina o de la cocina al campo ahora/…/

Nosotros tenemos hoy entre el 90 y el 92 por ciento de población urbana, siendo por ejemplo el octavo país en extensión y siendo además, uno de los países líderes en producción agroalimentaria y esencialmente también líderes en materia de innovación tecnológica y productividad/…/

SE AGRANDABA CHACARITA

Hoy la Argentina tiene en el mundo -me atrevo a decir- el mejor grado de productividad por hectárea sembrada/…/ con lo cual estamos ante la contradicción que cada vez que avanzamos en productividad y que avanzamos en tecnología, se hace una reducción de la mano de obra y por lo tanto la gente migra a las grandes ciudades, porque carece de oportunidades.

Qué hemos formulado nosotros como una respuesta a este problema creciente/…/ Nosotros hemos presentado en el Plan de Agricultura Nacional, en el Plan Agroalimentario Nacional 20-20 como lema: la industrialización de la ruralidad. /…/ Nosotros creemos que una de las claves unida a la tecnología, a la mayor productividad, es lograr el agregado de valor a cada uno de esos productos, a los distintos eslabones de la cadena productiva, en el lugar de producción/…/ con lo cual el tema de industrializar la ruralidad que quiere decir agregar valor en el lugar de origen donde se produce la materia prima con alto grado de productividad y eficiencia, es uno de los objetivos, no solamente sociales sino también además económicos./…/.

DÉCADA DEL '90, INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA….

Ustedes saben que Argentina también en materia de biotecnología, es uno de los países líderes del mundo./…/ Hemos desarrollado esto que tiene que ver con la productividad que hemos alcanzado, con la siembra directa y con cosas que no voy a explicar porque todos ustedes saben perfectamente. /…/

A esta Presidenta le ha tocado ser defensora de la Seguridad Alimentaria de la República Argentina, muchas veces con algunas críticas por parte del sector privado/…/ Pero de hecho la Argentina, en esta seguridad alimentaria, que es una gran productora de alimentos con apenas 40 millones de habitantes y con posibilidades de producir alimentos para 400 ó 500 millones manteniendo esta seguridad alimentaria, porque tenemos excedentes suficientes…/…/De hecho hemos pasado de 67 millones de toneladas de granos a 102 millones de toneladas de granos en esta última cosecha. Y la brecha creo que conservadora del señor ministro de Agricultura, yo creo que vamos a ser más, es para el 20-20 año 2020 producir 160 millones de granos.

Creo personalmente que con el desarrollo actual de la Argentina, con el nivel de inversión que tiene también el productor en la República Argentina, el sector privado, más el nivel -que aquí quiero también tocarlo- de infraestructura que ha construido el Estado, quiero decirles que del año 2003 a la fecha los planes de infraestructura han crecido exponencialmente, a punto tal que han llegado a constituir entre 4 y 5 puntos del PBI en el último ejercicio, por ejemplo, a través de programas como el PROSAC financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo del cual también se habló aquí de cómo financian los organismos multilaterales, hemos logrado la irrigación de más de 2 millones de hectáreas.

PENSADORES DEL MAÑANA…

¿Cuál es el problema que yo veo en lo futuro? Puede ser el climático, evidentemente inmanejable para nadie…/…/Ustedes saben que América del Sur tiene algo así como el 25 ó 30 por ciento de reserva del agua potable del mundo, con lo cual nosotros podemos con un fuerte Plan de inversiones, garantizar por lo menos de no tener que mirar el cielo, a ver si cae agua. Esta es una de las claves también en infraestructura de puertos. Tenemos un complejo, el complejo oleaginoso, o sea el granero más importante está en el puerto de Rosario y hemos desarrollado una infraestructura que es la Hidrovía, que nos permite -ustedes saben- el transporte marítimo. Es, en el término de costos una ecuación importante y estamos también volviendo a desarrollar luego de muchas décadas, el transporte ferroviario.

HIDROVÍA: MOYANO, TELÉFONO…

Todos sabemos que el transporte en camiones, más allá de los 100, 150 kilómetros, torna no competitiva a la producción, con lo cual es necesario contar con transporte a través de ferrocarriles y fundamentalmente marítimos, para poder por ejemplo en el caso nuestro, llegar en el año 2014-2015 directamente con barcos de muy alto calado hasta Asunción, lo que significaría poder sacar la producción vía marítima de todo lo que es el sur de Brasil, de todo lo que es Paraguay, de parte de Bolivia, de toda Argentina y obviamente de Uruguay que allí está. Con lo cual también concebimos a la infraestructura tal cual se ha explicitado aquí, como algo fundamental en esta cuestión… (Fuente de los párrafos textuales… portal de Unidad Ciudadana).

ALFREDO LE PERA ESCRIBIÓ, CANTÓ CARLITOS….

Antes de 1935 (año de su muerte) el poema fue escrito por Alfredo Le Pera, con música suya Gardel lo cantó: "Volvió una noche, no la esperaba/ Había en su rostro tanta ansiedad/ Que tuve pena de recordarle/ Su felonía y su maldad/ Me dijo humilde: "Si me perdonas/ El tiempo viejo otra vez vendrá/ La primavera de nuestra vida/ Verás que todo nos sonreirá"/ "Mentira, mentira", yo quise decirle/ Las horas que pasan ya no vuelven más/ Y así mi cariño, al suyo enlazado/ Es sólo un fantasma del viejo pasado/ Que ya no se puede resucitar"… Sol. Do. (Argentina es un país de poemas, guitarreros y relatos. Muchos y muy buenos).

