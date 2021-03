Leeds de Bielsa perdió ante West Ham

Leeds United, conducido por el DT argentino Marcelo Bielsa, perdió como visitante ante West Ham por 2 a 0 en el encuentro que cerró hoy la 27° fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra, que lidera cómodamente Machester City.

El partido se jugó en el London Stadium, en la ciudad de Londres, y los tantos de West Ham fueron marcados por Jesse Lingard, en el rebote de un tiro penal, y Craig Dawson, de cabeza.

💬 Marcelo gives his thoughts on tonight's clash with West Ham pic.twitter.com/VIVeHftzZK