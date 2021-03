Retrocedieron la soja y el maíz disponible en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.03.2021 - Última actualización - 20:15

20:14

Este lunes hubo una merma en el nivel general respecto del viernes pasado.

Los precios de la soja y el maíz disponible cayeron en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que presentó una merma en el nivel general de actividad respecto al viernes pasado.

El contrato de soja con entrega hasta el 20 de marzo se ofertó a US$ 328 por tonelada, con una baja de US$ 2 frente a la jornada previa, en US$ 330 o $ 29.825 en moneda local.

En tanto, por los granos de la campaña comercial 2020/21, la mejor oferta de compra con entrega en abril permaneció en US$ 330 y la posición mayo presentó una reducción de US$ 3, a US$ 325 por tonelada.

En el mercado de trigo hubo un menor número de compradores activos y, de forma similar, con pocos ofrecimientos abiertos.

Por el trigo con entrega en abril se ofrecieron US$ 215, sin modificaciones respecto al viernes; la posición mayo se ubicó en los US$ 216, una caída de US$ 4; y el segmento de descarga entre junio y julio se mantuvo nuevamente en los US$ 215 por tonelada.

Respecto al maíz, el mejor ofrecimiento con entrega inmediata alcanzó los US$ 190 por tonelada, US$ 3 por debajo del viernes.

Además, las ofertas para los meses de marzo, abril y mayo se ubicaron en US$ 193, representando caídas de US$ 2/t para marzo y de US$ 4/t para los meses de abril y mayo.

Para los meses de cosecha tardía, se ofrecieron abiertamente US$ 188 por la entrega en junio, una merma de US$ 2; la entrega en el mes de julio se mantuvo en los US$ 190 por tonelada; y se ofrecieron US$ 180 para la entrega en agosto y septiembre, implicando reducciones de US$ 5 y US$ 6, respectivamente.

Por último, en el mercado de girasol la oferta para la entrega disponible se ubicó en US$ 450, sin variaciones, y por sorgo se ofrecieron nuevamente US$ 175 para la descarga entre el 15 de abril y el 15 de mayo del 2022.