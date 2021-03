https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quiere construir una “posición más robusta"

Guzmán: "Hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este lunes que "hablar de sostenibilidad fiscal no es un concepto de derecha" y aseguró que la Argentina tuvo "un presidente que entendió esto muy bien", en referencia al ex mandatario Néstor Kirchner.

Crédito: Gentileza

El titular del Palacio de Hacienda dijo que uno de los pilares para "una economía tranquila es la sostenibilidad fiscal" y consideró que es necesario "construir una posición más robusta" en torno a las cuentas públicas. Al respecto, añadió: "Hay una tendencia asociar la reducción déficits fiscales con la derecha, eso está mal. Lo que la derecha pide es un Estado chico, que tiene bajos impuestos y gasta poco, y tiene poca presencia en la economía". Dijo que "eso nos pide ir con cuidado y en una forma alineada con impulsar a la economía para que se recupere de una forma sostenida e ir al mismo tiempo resolviendo estos problemas". "Un Estado que vive pidiendo prestado y que tiene una moneda débil porque emite cantidades que el sistema no puede absorber sin generar inestabilidades macroeconómicas, es un Estado débil. Nosotros tuvimos un presidente que entendió esto muy bien, y fue Néstor Kirchner, y el jefe de Gabinete era Alberto, nuestro presidente actual", señaló el jefe de Economía. Tenés que leer FMI: Guzmán negociará un acuerdo más flexible Así lo dijo este lunes en Catamarca al exponer en la Universidad Nacional de esa Provincia, donde se refirió a cuestiones fiscales, de deuda y también salariales, además de analizar la situación inflacionaria. "Los distintos acuerdos salariales están cerrando en la línea de lo que el presupuesto establece", consideró el funcionario y agregó que "los sindicatos están confiando en la política del Gobierno a la hora de definir la pauta". Sobre los precios, sostuvo que "la inflación es un mal que distorsiona las decisiones de inversión y genera una economía bimonetaria". "Tranquilizar la economía es lo que consideramos que bajo la Presidencia de Alberto Fernández constituye la misión más importante de nuestro período de gobierno", enfatizó el ministro. En otro orden, sostuvo que en la Argentina "no tenemos balas de plata, no hay un sector de la economía que por sí solo es capaz de resolver necesidad de divisas del país, tenemos que potenciar el desarrollo de todos los sectores transables, generadores de divisas". Con información de NA.