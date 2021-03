Así quedó la tabla de los promedios luego de la fecha 4 de la Copa de la Liga Profesional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con una nueva victoria del Sabalero, los de Domínguez se alejan de la “zona roja” de la tabla de los promedios. Sarmiento, Patronato, Huracán y Godoy Cruz son los más comprometidos.

Finalizada una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional, se modificó la tabla de los promedios, en donde Colón escaló varias posiciones gracias a la seguidilla de victorias de este 2021.

Los de Domínguez llegaron a 33 puntos en 28 partidos y tienen un promedio de 1.178, que los ubica en el puesto 18, con 8 equipos por debajo.

En el fondo de la tabla, están Sarmiento, Patronato, Huracán y Godoy Cruz. De estos equipos, solo los mendocinos vienen haciendo una buena Copa de la Liga Profesional, donde cosecharon 7 unidades.

Más arriba, vienen Aldosivi, Platense, Gimnasia y Atlético Tucumán. Luego, aparecen Colón, Central Córdoba, Banfield y Unión.

La próxima fecha, entre los partidos destacados pensando en esta tabla, se enfrentan: Aldosivi vs Central Córdoba, Independiente vs Sarmiento, Atlético Tucumán vs Patronato, Huracán vs Lanús y Argentinos vs Godoy Cruz.

