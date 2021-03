https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un taller organizado por la Oficina Municipal de Violencia de Género, trabajadoras municipales repensaron sobre la corresponsabilidad que implica en las agendas familiares, conciliar vida personal, vida laboral y vida familiar.

Departamento Castellanos "8M" en Rafaela: mujeres municipales reflexionaron sobre corresponsabilidad de agendas En un taller organizado por la Oficina Municipal de Violencia de Género, trabajadoras municipales repensaron sobre la corresponsabilidad que implica en las agendas familiares, conciliar vida personal, vida laboral y vida familiar.

En las instalaciones del Complejo Cultural del Viejo Mercado, la Oficina Municipal de Violencia de Género brindó el taller "Mujeres, trabajo y tareas del cuidado ¿Agendas corresponsables?", destinado a trabajadoras municipales.

Carla Cavalié, psicóloga y coordinadora de la Oficina de Violencia de Género, comentó que la actividad realizada "está enmarcada en una de las luchas que tiene que ver con las conquistas laborales. Específicamente, lo que trabajamos hoy es el reconocimiento de las tareas domésticas, tareas no remuneradas, como un trabajo genuino. Y especialmente, en las mujeres municipales trabajadoras, la corresponsabilidad que implica en las agendas familiares, conciliar vida personal, vida laboral y vida familiar".

El taller consistió en dinámicas de trabajo donde se presentaron algunos conceptos vinculados con la corresponsabilidad familiar "y esta necesaria conciliación de cada uno de los espacios que habitamos: el personal, privado e íntimo de cada una; el laboral y el familiar. Después pasamos a una reflexión, donde revisamos nuestras agendas y vimos si eran agendas corresponsables o no"; explicó Carla Cavalié.

Además, se abordó otra temática relacionada al "techo de cristal" en los ámbitos laborales. "Es esta posibilidad que tenemos de ascender y crecer en nuestros ámbitos específicos que desempeñamos en nuestra vida laboral, y si existe este techo de cristal de una manera invisible, por qué y cómo empezar a derribarlo"; agregó.

Roles y actividades

Por su parte, Yamila Hilal, abogada e integrante de la Oficina de Violencia de Género, remarcó: "Desde el Estado local, lo que proponemos es ?No celebramos ni festejamos nada. Luchamos y conmemoramos?. Esto viene a raíz de que el ?8M? tiene su inicio en la muerte de 129 mujeres que fueron incendiadas en una fábrica mientras luchaban por sus derechos haciendo una huelga. El 8 de Marzo se replica en todas partes del mundo: el paro de mujeres, la conmemoración y la lucha". Profundizó entonces que "es esencial poder desmitificar el festejo que se venía haciendo hace algunos años y poder cuestionarnos cuál es nuestro rol en la sociedad, tanto hombres como mujeres, y decir que faltan muchos derechos por conquistar, por apropiarnos y hacerlos efectivos. La brecha salarial, la no accesibilidad a puestos jerárquicos, la no toma de decisiones, la imposibilidad de combinar tareas de cuidado, tareas domésticas con nuestra vida privada. Todos esos son debates que nos tenemos que seguir dando y como Estado local nos parece importante poder plantearnos esas consignas".

En tanto, Maite Durán, trabajadora social y también integrante de la Oficina Municipal de Violencia de Género, destacó que se retomaron las actividades planificadas en la etapa previa a la pandemia. "Vamos a ir llevando estas actividades a los talleres barriales que organiza la Municipalidad en la ciudad, donde ya hay grupos consolidados de mujeres aprovechando esos espacios para trabajar también agendas corresponsables".

Finalmente, Maite mencionó que "también vamos a estar participando de distintos conversatorios que se van a dar desde distintas instituciones locales y en diálogo con las organizaciones sociales para poder enmarcar esta fecha. También, en las actividades previstas para la tarde de este lunes en la Plaza 25 de Mayo, vamos a estar con el ?Punto Violeta?; un punto informativo".