Rosario: el municipio habilitó nuevos puestos de vacunación contra el Covid-19

Son 16 vacunatorios distribuidos en 4 Centros Municipales y el policlínico San Martín. Estos espacios comenzarán a funcionar a medida que lleguen las vacunas y atenderán solo con turno previo.

En el Centro Municipal Distrito Oeste Felipe Moré, los secretarios de Salud y de Modernización y Cercanía, Leonardo Caruana y Germán Giro, respectivamente, -junto a la directora del CMD Oeste, Daiana Gallo Ambrosis-dieron detalles sobre el funcionamiento de los nuevos puestos de vacunación.

A partir de hoy, la Municipalidad cuenta con 5 puestos en el CMD Felipe Moré (avenida Presidente Perón 4602); 5 puestos en el CMD Noroeste Olga y Leticia Cossettini (avenida Provincias Unidas 150 bis); 2 puestos en el CMD Sudoeste Emilia Bertolé (avenida Francia 4435); 3 en el CMD Sur Rosa Ziperovich (avenida Uriburu 637) y 1 puesto en el Policlínico San Martín (Chubut 7145). Todos estos lugares fueron acondicionados con la logística, dispositivos y equipos de trabajo para comenzar a vacunar a partir de la llegada de nuevas dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Nosotros tenemos preparado el sistema, inicialmente, con diecisiete puestos de vacunación en todos los distritos y el policlínico San Martín”, anunció Leonardo Caruana, quien además aclaró que el comienzo de la vacunación depende de la llegada de vacunas desde el Ministerio de Salud de la provincia.

“Todavía no tenemos las vacunas", aseguró el secretario de Salud. "Estimamos que llegarán pronto, para empezar a vacunar esta semana y seguir ampliando a los grupos de riesgo y no ser sólo la oferta de la ex Rural para los grupos fundamentalmente mayores de 90, 80 y 70 años, como se planificó desde los protocolos nacionales”, agregó.

“Tenemos la logística, los equipos armados, fueron semanas de mucho trabajo para acondicionar y lograr que todo el dispositivo esté armado, la logística preparada, con los lugares listos para poder vacunar en los tiempos que son necesarios hacerlo”, subrayó.

Además, mencionó que la organización está preparada para actuar “frente a las características de las posibles vacunas que vengan, Sputnik V o Covishield y la necesaria observación de la población que se vacuna, con espacios disponibles para aguardar si tienen algún efecto adverso luego de la colocación de la dosis”.

Ante la llegada del invierno, con bajas temperaturas, el municipio confía tener vacunados a “los adultos mayores, a las personas que más utilizan los servicios de salud, tanto por sus factores de riesgo o por la edad”, dijo Caruana, y agregó: “Tener la población con factores de riesgo vacunados -en un porcentaje importante- nos va permitir, sumando las actitudes de cuidado que ya conocemos y seguimos vacunando, transitar una etapa diferente”.

Turnos

“Las personas deberán asistir con su turno previamente asignado”, explicó Caruana y aclaró se gestionan en la página web de la provincia de Santa Fe www.santafe.gob.ar/ms/santafevacuna. Los vacunatorios funcionarán de 8 a 12 y de 13 a 18.

El secretario de Salud recordó que en marzo del año pasado se llevó a cabo la campaña de vacunación antigripal en forma domiciliaria, y que dicha tarea fue llevada a cabo por los equipos de los centros de salud. "Contamos con la infraestructura necesaria para pensar otros escenarios, otras posibilidades, pero eso depende de la cantidad y el tipo de vacunas que se reciban”, sostuvo.

Caruana también destacó que “los indicadores para evaluar la pandemia muestran que están en un leve ascenso, esto quiere decir que la situación sigue siendo de preocupación”. Es por eso que pidió no sumar a este escenario “actitudes de relajación” e insistió con continuar con los cuidados.